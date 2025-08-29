Esta es la frase mágica que tienes que decir para dejar de recibir llamadas SPAM

Las llamadas comerciales, ahora también conocidas como llamadas spam, son aquellas en las que las empresas contactan contigo para intentar venderte algún producto o servicio. Estas llevan siendo una de las cosas que más molesta a los usuarios, porque aparte de que en la inmensa mayoría de ocasiones lo que nos ofrecen no nos interesa, muchas veces nos pilla en el peor momento.

Ya sea justo cuando cerramos los ojos para dormir la siesta o en el momento que nos toca pagar en la compra, parece que estas empresas tienen un sexto sentido para llamar cuando peor nos viene. Y ya no es solo que esto ocurra una vez en un día, sino que hay casos en los que recibimos varias de estas llamadas Spam.

Además, con el auge de la ciberdelincuencia y siendo las llamadas unas de las vías más populares por las que consiguen estafarnos, es normal que quieras acabar con este tipo de llamadas cuanto antes para no crearte más confusión entre una llamada comercial y un timo telefónico.

Si bien es cierto que en España ya se han regulado esta modalidad de llamadas, y en un principio se ha reducido la cantidad de estas que los usuarios recibimos, el spam telefónico sigue siendo un incordio con el que podrías terminar diciendo unas palabras "mágicas".

Cómo acabar con las llamadas SPAM

Cuando recibimos una de estas llamadas, nuestro instinto nos dice que directamente colguemos, sin embargo, esto solo postpone el problema, ya que a las horas o días volveremos a recibir una. La clave aquí está en formular la siguiente pregunta: "¿De dónde habéis sacado mi número?".

Esto es porque con la ley de protección de datos, por un lado, las empresas no pueden hacer llamadas aleatorias como hacían antes, además de que hoy en día tienen que decirte de dónde ha sacado nuestro número y qué tratamiento está haciendo de dicha información,

La situación puede derivar en dos finales, el primero, donde nos dicen que se trata de una empresa con la que hemos firmado algún tipo de contrato o acuerdo, y entre las condiciones hay una en la que hemos autorizado a que nos hagan llamadas comerciales. Aquí tan solo tendremos que pedirles que lo dejen de hacer, y siguiendo la normativa de la Agencia de Protección de Datos (AEPD) tendrán que parar.

Aunque también puede ocurrir que el operador se niegue a darte esta información (algo ilegal y denunciable ante la AEPD), y es que esto significaría que han hecho la llamada de manera aleatoria. En estos casos, si haces la pregunta mágica, te suelen colgar ellos directamente sin decir nada más y en principio no te volverán a llamar.

En el caso de que a los días siguientes sigas recibiendo este tipo de llamadas, lo que tienes que hacer es apuntar el número desde el que te llaman y mientras estás en llamada amenazarles con una denuncia ante la AEPD, esto suele ser suficiente para que por lo menos esa empresa te deje de llamar.