Adiós al cobre y hola a la electricidad inalámbrica: EEUU presenta uno de los mayores avances de la historia

Lo pudimos comprobar de primera mano lo dependientes que somos de la electricidad durante el apagón nacional a finales de abril, y es que esta energía es clave para prácticamente todo lo que hacemos y necesitamos.

Para generar electricidad se necesitan muchas cosas, pero algo indispensable y que no puede faltar es el cobre, ya que es el elemento estrella para transportar esta electricidad de la red a nuestras casas. Debido a que el ser humano es incansable y siempre está buscando darle la vueltas a todo, desde hace muchos años, investigadores y expertos en la materia han intentado encontrar alternativas a este material.

Si bien parecía una "misión imposible", el proyecto Persistent Optical Wireless Energy Relay (POWER) de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos (DARPA), ha realizado un experimento que cambiará por completo nuestra visión sobre la electricidad, sobre todo porque parece sacada de una película de ciencia ficción.

Electricidad inalámbrica, una idea futurista que podría convertirse en realidad

Durante el experimento realizado en el Campo de Pruebas de Misiles White Sands en Nuevo México, los investigadores lograron demostraron que era posible enviar electricidad sin cables a una gran distancia. En concreto, consiguieron enviar más de 800 vatios a un receptor situado a 8.6 kilómetros de distancia utilizando un rayo láser, una cantidad que permitiría a un microondas funcionar con normalidad.

La clave detrás de esta tecnología es ser capaz de enviar energía a través del aire usando luz, con el objetivo de convertirla en electricidad. Esto es posible usando un láser infrarrojo que al apuntarlo a un espejo dirige esta luz a unas células solares, que transforman la luz en energía.

Si bien este avance está todavía en su primera fase, lo que significa que está muy lejos de poder aplicarse en el mundo real, este logro marca el camino para alcanzar uno de los mayores logros de la historia ya que revolucionaria por completo el envío de electricidad.

Este proyecto busca eliminar la dependencia de grandes cadenas de suministro de combustible y la necesidad de costosos tendidos eléctricos para llevar energía a zonas de combate, regiones remotas o lugares afectados por desastres naturales.