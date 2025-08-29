Los plátanos duran más si dejas de lado el frutero y los guardas con un simple artículo

La hora de hacer la compra es delicada, ya que tienes que escoger variedad, pero teniendo claro el menú semanal para evitar desperdiciar alimentos y no "tirar el dinero a la basura". La cosa se complica cuando se trata de fruta. Se quiere tomar aunque no se sabe exactamente cuando y puede que cuando vayas a hacerlo sea demasiado tarde.

Una de las frutas que más dolores de cabeza puede dar es el plátano y, aunque siempre haya opciones de reutilizarlo como con un pan de plátano, no es lo ideal. Es por ello que si quieres alargar esa vida útil lo mejor es seguir unos pasos muy concretos para conservarlo mejor.

El lugar para guardarlos

Al colocar la compra lo que tiene sentido es poner la fruta en el frutero, pero en el caso de los plátanos este es el peor lugar de la cocina. Se trata de un producto muy delicado y si está en contacto con otras frutas se empieza a pudrirse.

Y es que la mayoría de las frutas producen etileno, un gas invisible que madura la fruta y le da un sabor más dulce. Algo bueno para determinadas piezas, pero no para el plátano. Un exceso de etileno en el aire acelera mucho el proceso de maduración.

Lo que nunca hay que hacer

Es por ello que lo mejor es colocarlos en la encimera, pero separados de la fruta. Es que los plátanos producen la mayor cantidad de etileno, por lo que debes mantenerlos fuera de tu frutero, de lo contrario harán que todo se pudra y se descomponga más rápido.

Si se dejan lejos del resto de frutas se conservarán más frescos y amarillos durante más tiempo sin necesidad de usar el frigorífico.

El truco

Si a parte quieres que duren una semana más lo único que hay que hacer es envolver los tallos en papel de aluminio. Son los tallos de los plátanos la parte que más etileno produce y cubrirlos hará que se ralentice bastante el proceso.

El papel de aluminio es el mejor aliado que conseguirá mantenerlos perfectos al menos 10 días, aunque perfectamente pueden aguantar una semana más. Sin embargo, hay que tener cuidado con el material que se emplea, porque si se usa film transparente se sellan demasiado los tallos y esto puede atrapar la humedad, lo que favorece la aparición de moho.