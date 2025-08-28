Es oficial: el BOE confirma el festivo de septiembre y habrá puente en estas comunidades autónomas

Está a punto de comenzar el mes de septiembre, un periodo que es sinónimo de comienzos, sobre todo, porque todos los niños y estudiantes comienzan el nuevo curso, al mismo tiempo que la mayoría de trabajadores vuelven a casa y al trabajo después de sus vacaciones de verano. Así, son muchos los que miran de reojo el calendario laboral, esperando encontrar un día libre o un puente para que este mes de septiembre no se haga tan largo.

De hecho, aunque por lo general no suele haber ningún festivo a nivel nacional en septiembre, sí que hay varias comunidades autónomas que van a poder disfrutar de un respiro tras la vuelta vacacional, ya que hay varios festivos regionales, así locales.

Así se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que en la Resolución de 15 de octubre de 2024, de la Dirección General de Trabajo, se ha publicado la relación de fiestas laborales para el año 2025.

Festivos en el mes de septiembre

En primer lugar, el calendario laboral de Asturias recoge su propio festivo en el mes de septiembre, ya que el próximo lunes 8 de septiembre se celebra el Día de Asturias, por lo que todos los habitantes de la región tendrán puente de tres días junto al fin de semana, nada más empezar el mes.

Por otro lado, sucede lo mismo en las Canarias, ya que varias de las islas tendrán festivo este mes. En el calendario laboral oficial se recoge el festivo del lunes 8 de septiembre en Gran Canaria, por la festividad de Nuestra Señora del Pino. También es festivo el lunes 15 de septiembre en La Graciosa, por la festividad de Nuestra Señora de los Volcanes y el viernes 19 de septiembre en la isla de Fuerteventura, por la festividad de Nuestra Señora de la Peña. Por lo tanto, los trabajadores de las tres islas tendrán puente también este mes de septiembre de 2025.

En el caso de Cataluña se celebra la Fiesta Nacional de Cataluña en el mes de septiembre, concretamente, el próximo jueves 11 de septiembre, por lo que no habrá puente este año.

En otra región también habrá puente. Se tarta de Cantabria, que el lunes 15 de septiembre celebra la fiesta conocida como La Bien Aparecida, por lo que sí que suman tres días de puente junto al fin de semana.

Por último, también en septiembre hay un festivo regional en Extremadura, por lo que los trabajadores tanto de Cáceres como de Badajoz tendrán puente por el lunes 8 de septiembre, que se celebra el Día de Extremadura.