Un empresario revela el protocolo que todos los hoteles están obligados a seguir por las noches: "Ha habido casos en el que ha salido alguien enmanillado"

Son muchos los procedimientos que se llevan a cabo en un hotel a lo largo del día. Más allá de la limpieza, la atención al cliente, los desayunos y comidas y el resto de servicios que se deben ofrecer a los huéspedes, también están las labores de seguridad, de las que ha hablado el director general del Grup Victòria.

Concretamente, en una entrevista para Mundo Deportivo, el empresario catalán contó el procedimiento relacionado con el registro, que comienza cuando los huéspedes hacen el check-in para entrar a alojarse al hotel, cuando tienen que dar todos los datos personales, mostrando el DNI, para así poder acceder a la habitación.

El protocolo a seguir cada noche

Sin embargo, más allá de este registro en el propio hotel, la labor de registrar a todos los huéspedes va mucho más allá, tal y como ha contado el empresario hotelero en la mencionada entrevista, explicando el protocolo que deben seguir por las noches todos los hoteles, sin excepción.

"Estamos obligados, cada día, a hacer un registro de todos los huéspedes y, cuando acabamos el día, lo que hacemos es enviarlo a los Mossos", explica Anglí, cuya familia lleva siete generaciones haciéndose cargo del Hotel Balneario Termes Victòria de Caldes de Montbui (Barcelona), por lo que conoce en profundidad el sector.

De este modo, tras finalizar la jornada, todos los hoteles deben mandar los datos de los huéspedes que se han registrado en el hotel a las autoridades, ya sea la Policía Nacional o, en este caso, los Mossos d'Esquadra. Este protocolo de colaboración con las autoridades también lo siguen las empresas de alquiler de vehículos.

La Policía coteja los datos

"Ellos lo cotejan y, de vez en cuando, si alguien está en busca y captura, lo vienen a buscar. Aunque lo normal y lo que pasa más habitualmente es que alguna persona tenga algún requerimiento pendiente", explica el empresario en la entrevista.

Sin embargo, se han dado situaciones en las que algunos huéspedes han sido detenidos por la Policía: "A veces sí ha habido algún caso en el que ha salido alguien enmanillado y detenido", asegura Anglí sobre algunos casos que se han dado en sus alojamientos hoteleros.