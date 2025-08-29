No tires las cáscaras de los huevos: mézclalas con agua y jabón para conseguir este efecto

Los trucos naturales están de moda en las redes, solo hay que echar un vistazo para ver cientos de trucos que supuestamente "son milagrosos". La mayoría suelen terminar decepcionando, pero hay otros con productos que se iban a tirar en un principio y luego resultan tan eficaces tanto para abonar como para afilar cuchillos o eliminar esos restos incrustados en ollas y sartenes.

Un sencillo truco

La ingeniosa idea la compartió hace ya un tiempo Simón, un argentino que ha revolucionado las redes con sus recetas. En esta ocasión no habla de comida como tal, pero si de algo que se tira sin pensarlo dos veces: las cáscaras de los huevos.

En su perfil de TikTok, @lasrecetasdesimon , muestra tres usos muy útiles que tiene para que las cáscaras se conviertan en auténticos tesoros.

Por donde hay que empezar es por lavarlos muy bien para que no quede ningún resto orgánico. Se enjuaga varias veces, se pasan a una olla cubiertas hasta arriba de agua y se ponen al fuego. Cuando rompa a hervir esa agua estará llena de calcio y será perfecta (cuando se enfríe) para abonar las plantas.

Con las cáscaras que sobran, ya secas, se pondrán en una procesadora de alimentos y se triturarán hasta obtener un polvo fino. Esto va a hacer que se afilen las cuchillas.

El mejor truco

El último truco es el mejor para todos aquellos que sufren con las manchas que parecen eternas en las ollas de casa. Pon un par de cucharadas sobre la mancha, vierte algo de jabón (no mucho) y dale con el estropajo.

Es necesario frotar con fuerza, pero verás que salen muchísimo más fácil que con una malla de metal o productos más abrasivos. De esta manera se consigue quitar años de porquería en los utensilios que usamos todos los días.

