La tarta de queso super proteica que se prepara con solo 4 ingredientes y está deliciosa

Hay recetas perfectas para un antojo de dulce, pero si además son sanas y ricas en proteínas mejor que mejor. No hace falta estar buscando opciones complicadas para tener una dieta equilibrada y esta tarta de queso "sin culpas" es la opción perfecta para ello.

Cuando uno piensa en postres con queso la mayoría puede considerar que estos llevan mucha grasa y es mejor evitarlos. Sin embargo, con tan solo 4 ingredientes se puede conseguir una que será la delicia de todos los comensales.

Tipos

En el caso de la tarta de queso hay dos opciones, las dos deliciosas, para prepararla: por un lado está la tarta fría que para que cuaje solo requiere reposo; por el otro la que se hace al horno y aporta una cremosidad excepcional.

Aquellas personas que se quieren poner creativos podrían incluir distintas variedades de queso (mascarpone, ricotta, crema...) o incluso algo de ralladura de limón para potenciar el sabor. Aunque esta receta será suficiente para los paladares más exigentes.

La receta

En redes sociales es frecuente encontrar una infinidad de opciones, pero la del perfil de @agurtxucoach es la que más ha llamado la atención. Para ella solo se requiere:

500 g de yogur griego

5 huevos

2 cucharadas de miel

4 cucharadas de maicena (se puede cambiar por harina de trigo normal)

Empieza mezclando el yogur griego junto con los huevos, la miel y la maicena, no tiene más. Asegurate que queda una masa sin grumos y llevalo a un molde forrado con papel de horno. Como consejo adicional se pueden incluir algunos frutos rojos congelados o naturales.

Metelo en el horno precalentado a 180ºC durante 40 minutos. Luego solo tienes que desmoldar y listo.

Si se quiere usar la freidora de aire en lugar del horno solo hay que precalentarla a 160 ºC durante unos 3-4 minutos. Cocina la tarta 30 minutos comprobando que esté bien cuajada con un palillo o la punta de un cuchillo.

? sonido original - agurtxucoach @agurtxucoach ?? CHEESECAKE SALUDABLE ¡Delicioso, fácil y sin culpas! Ingredientes: ? 500 g de yogur griego ? 5 huevos ? 2 cucharadas de miel o tu endulzante favorito ? 200 g de fruta (fresas y arándanos) ? 4 cucharadas de maicena ? Molde de 20 cm Preparación: 1?? Mezcla en un bol el yogur, los huevos, la maicena y la miel hasta que quede una masa homogénea. 2?? Vierte en el molde engrasado o con papel de horno. 3?? Añade la fruta por encima. 4?? Cocina en freidora de aire o al horno a 150?°C durante unos 40 minutos. 5?? Deja templar. 6?? Disfrútala tibia o bien fría… ¡Está brutal de las dos formas! ? Es alta en proteína, sin harinas refinadas y perfecta para tus antojos dulces sin romper tu plan. ? ¿Te animas a probarla? Guárdala, compártela y etiqueta a esa persona que necesita una opción dulce y saludable en su vida. ? Dale amor y comenta "YO QUIERO" si quieres más recetas como esta cada semana. #c #cheesecakesaludablep #postresfitr #recetasaludablesc #cheesecakesanoc #cuidarmeesunplacercocinasaludable

Otra opción para hacer una auténtica cheesecake

Es cierto que la textura y resultados finales son similares con los de la tarta de queso, pero al no llevar queso como tal muchos no la consideran como lo que es. Por ello si se quiere apostar por ese sabor tan intenso hay otra opción muy simple.

Cambia el yogur griego por una mezcla de 300 g de queso cottage y 200 g de yogur griego natural. Tritúralo bien hasta que quede una crema y listo.