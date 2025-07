Las personas que deciden no teñirse las canas tras el paso del tiempo tienen que hidratárselo así para protegerlo en verano, según los expertos

La hidratación del cabello es algo muy importante durante todo el año, pero más aún para las personas con canas que se enfrentan a veranos calurosos. La exposición al sol, sumado a otros factores ambientales, puede resecarlo y dañarlo de manera casi irreversible. Por ello hay que tener cuidado e incluir rutinas específicas para el pelo.

Características de las canas

Las canas por lo general son más secas y sensibles al sol, por lo que se puede acentuar esta sequedad, haciéndolas lucir opacas, ásperas y quebradizas. Y es que las personas que deciden no teñirse tienen que tener también mucho cuidado.

Su aparición no siempre está determinada por la edad: el factor genético, la deficiencia de nutrientes como la vitamina B12, el cobre o el hierro, y hasta el estrés pueden ser determinantes a la hora de que el cabello comience a emblanquecerse.

Es por ello que cuando se reduce la producción de melanina y se pierde el color, se reduce también su capacidad para retener la humedad y resistir los daños externos, como ir a la cama con el pelo mojado.

La prioridad

Según los experto de Garnier, "la hidratación es uno de los pilares fundamentales cuando hablamos de cuidar el cabello canoso", apuntan desde su portal web. Lo mejor para conseguir un cabello sano y brillante es emplear productos que nutran y protejan, pero no es necesario emplear los más caros del mercado.

De esta manera, el doctor Brendan Camp, dermatólogo certificado, comenta para la revista Vogue que "el cabello gris puede sentirse más áspero en comparación con el pigmentado porque produce menos sebo o aceite", por lo que hay que usar aceites nutritivos.

La manera de aplicarlos es muy simple: en pequeñas cantidades, con pelo húmedo o seco, aplica de medio a puntas y masajea suavemente. Esto ayudará a sellar la fibra y aportar brillo.

Una nueva rutina: cuidar el blanco

No es necesario usar productos caros que luego no funcionen, sino que hay que tener constancia en todo lo que se haga y con el pelo más aún. "Un error muy común es pensar que el cabello con canas no necesita cuidados. Sin hidratación podrá quebrarse y encresparse", apunta Elías Pedrosa, director creativo de Oculto Hair Club.

Lo mejor es usar champús suaves de pH neutro.