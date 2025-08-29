Nadie imaginaba que la herencia de Esteban Desclaux desataría la batalla por un castillo en Mónaco lleno de joyas y obras de arte

Han pasado casi dos siglos desde que el empresario francés Esteban Desclaux contrajera matrimonio con una dama menorquina. Ahora dos mujeres residentes en Mallorca y Suiza reclaman parte de la herencia que dejó el empresario y se pierde entre palacios, fincas, joyas y obras de arte.

El abogado sevillano Fernando Osuna, que ha ganado en la última década unas 140 reclamaciones de paternidad a famosos, representa a los denunciantes en este caso. En un comunicado oficial expone que Desclaux dejó un "inmenso patrimonio" del que no han recibido nada.

La fortuna

Lo cierto es que la figura del "Caballero Desclaux" se enfrenta a versiones contrarias. Por un lado están aquellas que relatan que cuando se trasladó a Mallorca amasó una gran fortuna con el comercio marítimo, por otro están las versiones de un militar relacionado con la nobleza francesa.

En el escrito queda claro que hubo descendientes del matrimonio que rechazaron la herencia o fallecieron sin dejar hijos, "por lo que la línea colateral quedó abierta". Con esto, el caso ya empezó hace algunos años a levantar interés sumiendo a dos familias mallorquinas en un proceso para reclamar en torno a esta fortuna.

Un caso que se repite

Fue en 1961 cuando el diario Baleares publicó la historia de: "Dos familias mallorquinas dicen ser herederas universales de la fabulosa fortuna del Caballero Desclaux". Entre sus líneas quedaba de manifiesto la intención por demostrar que pertenecían al tronco familiar. Sin embargo, los pleitos familiares dificultaron el proceso.

El proceso

Ahora el caso ha vuelto para poner de manifiesto esa fortuna, que cuenta con un castillo en Mónaco. El proceso se encuentra en una fase muy inicial con la búsqueda de los bienes que dejó y en qué manos se encuentran actualmente.

Además, se tratará de conseguir la documentación pertinente en los Registros de la Propiedad y Notarías y se pondrá en contacto con los familiares vinculados a la herencia.