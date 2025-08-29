Pide la cuenta en un bar, paga en efectivo y no da crédito a lo que trae el camarero en el ticket: "En la vida se me ocurriría hacer eso"

Las redes sociales ardieron el pasado mes de enero tras una controversial publicación de la cuenta especializada en el sector hostelero, @soycamarero. Este perfil de 'X' e Instagram comparte situaciones en las que el cliente no siempre tiene la razón, injusticias salariales en hostelería y todo lo relacionado con este ámbito. Pero esta publicación en concreto creó un debate con más de 600 comentarios.

La situación con el cambio

Lo que hizo que explote la bomba de comentarios fue una reseña que una pareja puso sobre un restaurante y que esta cuenta compartió en la red social 'X'. "No mucho que decir. Fuimos mi pareja y yo a pedir cena, nos atendió una chica latina de pelo rizado, pagamos en efectivo...", así comienza el comentario que pusieron al bar. Aparentemente todo parece normal, pero a la hora de recibir el cambio se complica la situación.

"Nos devolvió 30 céntimos en monedas de 1 céntimo porque decía que no tenía cambio", continua reclamando la pareja. "Trabajando cara al cliente tiene que saber actuar y dar la talla en su trabajo. Yo soy trabajadora también de cara al cliente y en la vida se me ocurriría hacer eso, se buscan soluciones, porque básicamente es una persona sin ganas de trabajar", sentencia.

El enfado de la pareja continúa mostrando su descontento con la camarera, "le da igual la atención que de, y ese puesto/trabajo se lo merece una persona que de verdad quiera trabajar, y espero que esto no sea una política de empresa", finaliza la reseña.

Abramos debate ¿es correcto o también os quejaríais?

La polémica

La cuenta de Soycamarero preguntó a sus seguidores si creen que se trata de algo correcto o también se quejarían, y es en ese momento donde se desata la locura en una publicación que ya supera las 200.000 visualizaciones y 600 comentarios de gente que se posiciona tanto a favor como en contra de la situación que denuncia la pareja.

"Si no quieres recibir 30 centimitos, bien puedes dejarlos de propina tras una CENA (que no es que te hayas tomado una Cocacola a palo seco). Fueraparte, la referencia a la etnicidad de la camarera me parece innecesaria y odiosa", comenta un usuario. "En que restaurante la cuenta acaba en ,70€ para que tengan que devolverte 30 céntimos? Y qué cliente es tan cutre que se espera por 30 céntimos? Supongo que la camarera lo haría a propósito por joder, por miserable", afirma otro. Al final, la situación ocurrida en este bar continúa siendo un debate del que no se deja de hablar a día de hoy.