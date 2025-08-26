Pide la cuenta en un bar y cuando el camarero va a recoger la mesa no da crédito a lo que encuentra: "No vuelvo"

La pandemia encabezada por la COVID-19, por suerte, ya llegó a su fin. Ahora bien, ciertas cosas que vinieron con ella parece que llegaron para quedarse: hablamos del teletrabajo. De ahí que no sea extraño encontrarse a personas con su ordenador en restaurantes, bares, cafeterías...

No obstante, a muchos empresarios no les sale rentable tener una mesa ocupada durante bastantes horas a cambio de una consumición mínima. Normal, claro está. De hecho, esto ha provocado que ciertos colectivos del sector se hayan quejado en las redes sociales o hayan decidido actuar en consecuencia.

En profundidad

Uno de los episodios que más se ha viralizado en los últimos meses ha sido el siguiente. Al parecer, una mujer ha mandado el ticket a Jesús Soriano, más conocido en redes sociales como @SoyCamarero, de un establecimiento que le ha cobrado un suplemento de cinco euros.

¿El motivo? Está claro: pasar varias horas trabajando en el local. A continuación, todo el desglose de la cuenta que tuvo que abonar la mujer:

1 Café con leche: 2,20 euros.

1 Extra de leche: 1,50 euros.

1 Servicio luz y Wifi: 5 euros

Más detalles

"Una mujer estuvo horas con un café con leche y conectó su ordenador a la luz más el wifi del local, al sacar la cuenta a la clienta le añadió estos costes al ticket, ¿Cómo lo veis?", se puede leer en la extensa publicación del creador de contenido. Y el debate está más que servido.

"Me parece muy bien, e incluso barato, la gente se cree que puede sentarse en un bar 3 horas con un café con leche, cargar allí el móvil, el portátil, y teletrabajar desde el bar por 2 euros de un café", "No seas tacaña y tómate algo más" o "El bar es para un café o una caña, no para trabajar" son algunas de las reacciones negativas en 'X' (antes Twitter).

Ahora bien, también ha habido comentarios positivos, o al menos que apoyan la queja de la usuaria: "Me pasa a mí y no vuelvo", "El problema es que si no se avisa que van a cobrar por el wifi (que en todos lados es gratuito) y la luz" o "Espero que la señora se plantara, y solo pagase por el café con leche y el chorrito extra de leche".