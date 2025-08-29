Por qué no hay que regar las plantas una vez a la semana, según un experto en jardinería

Además de adornar nuestro jardín, las plantas también pueden aportarle un toque de calidez extra a cualquier estancia de nuestra casa. Y aunque se piense que el mundo de la jardinería es uno de los más complicados, realmente no es así. Frecuencia del riego, cantidad de luz necesaria, qué sustrato utilizar... Todas estas cuestiones quedan resultas en cuanto investigas un poco y haces caso a las recomendaciones de los expertos.

Ahora bien, el primer paso y el más importante para entender cuáles son los cuidados que necesitan tus plantas es tener en cuenta que no todas son iguales y que por lo tanto, no se puede generalizar.

El error que más plantas se ha cargado

El riego es una de las cuestiones más preocupa a todo aquel que se inicia en la jardinería. Posiblemente, si acabas de adentrarte y todavía no conoces muy bien las claves, habrás visto cómo alguna de tus plantas comienza a mostrar hojas amarillentas, marrones e incluso negras. ¿Esto quiere decir que se están muriendo? Pues habría que analizar el caso, pero lo cierto es que hay que controlar la frecuencia de riego.

Así lo explica Álvaro Pedrera, experto en plantas, en una de sus últimas publicaciones en su perfil en redes sociales: "Si riegas tus plantas una vez a la semana como rutina siento decirte que estás cometiendo uno de los errores que más plantas se ha cargado".

#plantcare #plantasdecasa #plantasdeinterior #plantslovers #plantasnaturales #plantasdeexterior #ypikue ? sonido original - Ypikue @ypikue Regar una vez a la semana es un error ?? Si riegas tus plantas una vez a la semana como rutina, siento decirte que estás cometiendo uno de los errores que más plantas se ha cargado. ? Cada planta necesita agua a un ritmo distinto. Y no solo depende de la planta… También influye: ? La luz que recibe ? El tipo de maceta ? El sustrato ? La época del año… ? Pero claro, tú vas a tu calendario semanal, y piensas… "Hoy es día de regar" ? Y lo haces por inercia y sin entender si la planta lo necesita o no. Ahí es cuando empieza el problema: ? Hojas amarillas ? Raíces podridas… ? Y tú sin saber muy bien por qué. Y a lo mejor no te pasa ahora, pero te pasa en los cambios de estación o después de trasplantar. El problema es el mismo. ? Si quieres evitar ese bucle, he creado una guía para que aprendas a reconocer las señales si una planta necesita agua… o si la estás regando de más. Comenta RIEGO y te la mando gratis por privado ???? (pero hazlo por IG, que por aquí no me deja) #planttips

Más detalles

Lo que el experto quiere hacer entender es que cada planta necesita un ritmo de agua distinto, pues sus características no son las mismas. Es más, "no solo depende de la planta, también influye la luz que recibe, el tipo de maceta, la tierra, la época del año...", explica.

Tener marcado un día en el calendario para hacerlo no es correcto y esa es la base otros problemas como hojas amarillas o raíces podridas. "A lo mejor no te ocurre ahora, pero sí en los cambios de estación o después de trasplantar. El problema es el mismo", termina.