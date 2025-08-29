Quemar una hoja de laurel: el ritual que deberías poner en práctica en septiembre para atraer la abundancia

Aunque el comienzo oficial del año se marca en enero, para muchos este tiene lugar en septiembre, mes en el que volvemos a la rutina y con las pilas cargadas de verdad. Además, la llegada de este mes marca también un momento de transición energética entre el cierre del verano y el próximo otoño, por lo que se considera un mes ideal para realizar rituales de renovación, limpieza energética y manifestación.

Aunque existen numerosos rituales vinculados con la naturaleza, lo cierto es que uno de los que más destaca es el de quemar hojas de laurel, una práctica ancestral adoptada por diferentes culturas y tradiciones a lo largo de los siglos.

Qué es el ritual del laurel

Este tipo de prácticas esotéricas sirven como herramientas para reconectar con la energía y la fuerza de la naturaleza, además que restablecen el equilibrio, por lo que son métodos ideales para poner en práctica durante el comienzo de una nueva etapa. Concretamente, el de quemar hojas de laurel promete dejar atrás lo negativo y atraer la abundancia y la buena suerte al hogar.

Según la cultura china, el laurel, además de ser un ingrediente muy común en la cocina, también es uno de los elementos más poderosos, ya que posee propiedades energéticas y purificadoras muy efectivas. A ello se le suma su relación con la prosperidad y la abundancia, de manera que muchas personas hacen uso de sus hojas para escribir afirmaciones positivas o deseos específicos que quieren manifestar.

Al quemarlo, el humo que producen las hojas de laurel purifica el ambiente y también el aura personal, disipando las preocupaciones y promoviendo un estado de calma y equilibrio.

| Fuente: Istock

Cómo ponerlo en práctica

Para realizar este ritual sencillo apenas se necesitan materiales y poco tiempo, pero sí que es importante mantenerse concentrado y comenzar en un área de la casa en la que te mantengas conectado con tu energía y en paz.

Materiales:

Un puñado de hojas de laurel

Un recipiente resistente al fuego

Encendedor

Una afirmación o deseo escrita en un papel

El paso a paso:

Abre las puertas y las ventanas para favorecer la salida de las energías negativas En el recipiente, enciende varias hojas de laurel y la afirmación con una cerilla. Permite que el humo se expanda en diferentes áreas del hogar, para que purifique la energía. Recita afirmaciones como "la energía fluye en mi hogar" o "la prosperidad inundan mi espacio". Asegúrate de apagar correctamente la brasas.