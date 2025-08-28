Adiós al plato de ducha tradicional: su alternativa es más económica, elegante y la recomiendan los interioristas

Si por fin has dado el paso de reformar el baño o estás sumergido de lleno en el momento de elegir cómo será cada detalle de tu nueva casa, seguro que tendrás más de una duda. Decantarse por una opción u otra va más allá del presupuesto, aunque es cierto que cuando más económica sea la solución mejor, sino que hay que tener en cuenta otra serie de factores como practicidad, estética y vida útil.

Por supuesto, al igual que ocurre en la moda o en otras estancias de la casa, las tendencias en el baño no dejan de cambiar y lejos quedan aquellos baños de azulejos de colores y bañeras. Ahora la apuesta se centra en el microcemento y los elementos integrados, como el plato de la ducha.

Una solución más elegante y económica

Reformar cualquier zona del hogar no es barato, eso lo sabemos todos. Afortunadamente, conseguir que el baño luzca lo más parecido a los que parecen en las revistas es posible sin gastar mucho, eso sí, si se sigue una serie de consejos. Y es que, por mucho que una opción sea la tradicional, eso no significa que sea más barata o la mejor. Un claro ejemplo de ello es el plato de la ducha que puede llegar a alcanzar los 300€ o más.

Miguel Martínez Gil, coCEO de Revestech, nos explica a través de una publicación en Instagram cuáles son las alternativas disponibles para conseguir un baño elegante a precio económico: "Puedes usar el kit de ducha, que viene con toda la lámina para impermeabilizar y revestir con la misma cerámica el suelo del baño".

El efecto que conseguimos es una ducha mucho más integrada con el resto de elementos, sin cortes, y que visualmente es más atractiva. "De esta manera vas a tener un baño de lujo a un precio económico", afirma el experto.