Máximo Caballero, arquitecto: "Si tienes un espacio pequeño, la altura de tu puerta puede cambiarlo todo"

Si estamos en ese momento de la vida en la que vas a dar el paso de construir tu nuevo hogar o por fin te has animado a hacer esa reforma que tanto tiempo llevas pensando, entonces lo más seguro es que haya miles de ideas rondando por tu cabeza. Más allá de las infinitas píldoras de información acerca de las nuevas tendencias en decoración, hay algunas decisiones importantes que tomar, como la de las puertas, la distribución de la cocina o si poner o no aire acondicionado.

Si nos centramos en esa primera, Máximo Caballero, arquitecto, destaca que, lejos de ser una elección banal, escoger correctamente que tipo de puertas queremos nos va a ayudar a dar una mayor sensación de amplitud, sobre todo si contamos con poco espacio.

La importancia de unas puertas altas

"No se trata de gastar más, sino de pensar mejor", estas son las palabras con las que comienza Máximo el vídeo. En apenas unos segundos, el arquitecto explica cómo podemos sacarle el máximo partido a nuestras puertas y además crear una sensación de mayor espacio. Decantarse por las puertas de estilo de suelo a techo es una elección estupenda: "Aportan una amplitud increíble. El espacio parece más alto y más limpio", comenta.

Las imágenes del vídeo hablan por si solas ya que, al elevarse verticalmente ocupando toda la pared lo que obtenemos es una solución más integrada y que apenas aporta información al ambiente.

La alternativa más económica

Ahora bien, hay ocasiones en las que por tema de presupuesto o por disposición de las instalaciones del techo colocar una puerta de extremo a extremo no es posible. Y es que, aunque es cierto que estéticamente es una opción ideal, es importante tener en cuenta que su precio es bastante elevado.

Si lo que queremos es mantener ese mismo efecto elegante, Máximo recomienda una alternativa mucho más económica y que también se adapta a los inconvenientes mencionados: "Este truco es muy simple. Elevamos los tapajuntas laterales y el superior hasta el techo. Fijaos como cambia completamente la sensación", explica con dos ejemplos.

Con este tipo de panelado, lo que conseguimos es un efecto óptico de continuidad que evidentemente es más económico y se puede conseguir con cualquier puerta, sea cual sea su altura de fábrica.