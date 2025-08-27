"¿No saben nadar?": Una española acude a una playa en Japón y relata impactada las diferencias en redes sociales

Una de las mejores partes de viajar, además de disfrutar de la gastronomía de otro país y conocer nuevos lugares, es empaparse de la cultura y el modo de vivir de otras sociedades. Y es que, aunque nosotros tengamos normalizados ciertos hábitos y pensemos que todos ellos son la única manera posible que existe de hacer las cosas, nada más hay que coger un avión para darnos cuenta de que no es así.

Uno de los momentos perfectos para viajar y explorar el mundo es durante el verano y aunque aquí en España disfrutamos de una larga lista de playas paradisíacas, debemos admitir que hay otras muy bonitas y que merecen ser visitadas. Durante su estancia en Japón, una joven española ha compartido a través de sus redes sociales cuál ha sido su experiencia en la isla y cuáles son las diferencias más notorias que ha notado.

"Este ha sido mi primer choque cultural"

Se llama Carla, más conocida en redes sociales como @carla_paucar debido a su contenido en moda y estilo de vida. Durante este último verano, la creadora ha compartido algunas publicaciones acerca de su viaje a Japón y su estancia en la isla de Okinawa, una gran infravalorada. En una de ellas hace referencia a los choques culturales que vivió en el momento en el que fue a la playa. "Hemos venido y vamos con un bikini normal, pero es que todo el mundo va muy tapado", relata.

Y no, aunque en primer lugar se pueda pensar que está incumpliendo una norma, en realidad se trata de una cuestión cultural: "Tú diras, ¿están prohibidos los bikinis? No, porque no hay ningún cartel que lo indique". Y continúa reflexionando: "Puedo entender que el sol es muy dañino y así te cuidas la piel, pero creo que hay una mezcla entre el cuidado y la estética de ser blancos". Eso sí, ya más tarde, hace referencia a esta misma cuestión y explica que, tras haberse informado, en realidad tiene que ver con el pudor de estar en una isla pequeña y más tradicional.

@carla_paucar primer choque cultural que vivo en Japón en una isla pequeña de la costa , después entendí que ellos no les gusta el sol y guardan mucho cuidado con enseñar el cuerpo , lo entiendo y lo respeto siempre se aprende un montón visitando sitios nuevos ?? ? sonido original - Carlapaucar

"Otra cosa que creemos es que no saben nadar porque todos llevan manguitos, en plan chaleco, y están en el borde, donde hacen pie", sigue explicando las diferencias que encuentra a un simple vistazo. Ahora bien, aunque pudiera parecer eso, realmente no tiene nada que ver. Una usuaria da la explicación en la sección de comentarios: "No es que no sepan nadar, de hecho en el colegio tienen piscina y se hacen simulacros sobre cómo actuar en el agua en caso de emergencia. Suelen llevar un salvavidas por si se cansan o les da un calambre".

Y termina con una reflexión en la descripción del vídeo: "Lo entiendo, lo respeto. Siempre se aprende un montón visitando sitios nuevos".

La reacción en redes sociales

Si algo podemos sacar en claro del testimonio de la creadora de contenido es que los choques culturales existen y que, aunque para nosotros puedan parecen gestos o costumbres raras, en otra sociedad no tiene por qué ser así. Respecto al tema de llevar bikini o bañador, una internauta también asegura haber experimentado lo mismo, aunque lo comenta con un toque de humor: "Yo me di un paseo por una playa japonesa, arriba bikini y abajo un pareo, y literalmente todo el mundo me miraba. El shock fui yo para ellos: gorda, blanca y en bikini".

"Tengo una buena amiga japonesa y lo que me ha dicho es que, en la cultura japonesa, tradicionalmente se considera de "vago" estar tirado sin hacer nada en la playa. Son muy trabajadores y rechazan la pereza. Por eso quizás no saben nadar o disfrutan diferente el lugar", se puede leer también.