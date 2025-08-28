Un empresario venezolano cuenta cómo pasó del mundo del petróleo a abrir una pizzería de éxito en Miami: "Tras perder mi trabajo, convertí mi pasión por la cocina en una profesión"

En cualquiera de los casos, emigrar no es una cuestión fácil, pero llegar al otro país y conseguir dejar huella tampoco. Si a Javier Ramírez le hubieran dicho hace unos años, cuando organizaba fiestas en su casa y preparaba pizzas para sus amigos, que a día de hoy sería el propietario de una de las mejores pizzerías del mundo, posiblemente no se lo creería. Pero así es, ya que La Natural ha sido galardonada con una estrella Michelin y figura entre las mejores de la lista The Best Pizza Awards 2025.

Del mundo de las finanzas a abrir una de las mejores pizzerías

Quizás, cuando comenzó a abrirse hueco en el mundo laboral su camino seguía una ruta bastante diferente. Se graduó en Economía en la Universidad Católica Andrés Bello y dio sus primeros pasos en la industria petrolera en diferentes puntos del mapa, desde Caracas a Reino Unido. No obstante, el destino quiso que se asentara en la multicultural ciudad de Miami y ahí fue dónde todo cambió.

En una entrevista para el medio ABC Noticias, el ahora chef revela cuáles fueron los motivos que le hicieron cambiar de rumbo: "Cuando quebró la empresa en la que estaba en Miami, en ese momento decidí intentar convertir mi pasión por la cocina y por cocinar en una profesión. Así me preparé para abrir un restaurante aquí en Florida", relata. Y es que, aunque la contabilidad y los balances marcaban su día a día, su verdadera vocación siempre fue la cocina.

| Fuente: La Natural

Abrió las puertas de su primer restaurante, Alter, en el año 2015, y aunque a día de hoy ya no existe, podría decirse que tan solo fue el punto de partida. Cinco años más tarde lo volvería a intentar, ahora con La Natural, el restaurante que le ha catapultado al éxito con su pizza artesanal, la misma receta que ya entonces protagonizaba sus fiestas en casa.

Un bocado galardonado en varias ocasiones

Autenticidad, una preparación artesanal y el sabor de las cosas bien hechas. Esos tres atributos definen las recetas únicas de Javier Ramírez y Andreina Matos. Que La Natural sea la sede de la pizza en Miami no es algo nuevo, ya que lleva formando parte de la lista de The Best Pizza Awards durante varios años, 2022, 2023 y 2024, y recientemente repiten galardón al ocupar la posición 35 en el ranking. Además, a la lista de premios se suma la atención, por cuatro años consecutivos, de la Guía Michelín, al otorgarle el galardón Bib Gourmand.

La base de su éxito, nunca mejor dicho, reside en el cuidado de los ingredientes y en la preparación de su masa madre, perfeccionada durante años hasta dar con la mejor receta: "Cuando desarrollé la receta, siempre me preguntaba por qué la gente dejaba los bordes y fue ahí donde nace la idea de hacerla de masa madre. Le otorga un sabor mucho más interesante que las demás que puedes conseguir en el mercado", relata en la entrevista.