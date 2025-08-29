Adiós a tu router WiFi: este es el nuevo dispositivo que pronto vas a recibir en tu casa

Si hay un dispositivo que hoy en día podemos encontrar en prácticamente todas las casas a las que vayamos, ese muy posiblemente es el router WiFi, y es que el uso de internet se ha convertido en algo indispensable en nuestras vidas, y el router es el elemento que nos proporciona conexión y por lo tanto no puede faltar.

También es cierto que es un gran desconocido para la mayoría de personas, y es que una vez está instalado no solemos hacerle mucho caso, tan solo en aquellos momentos en los que falla, el internet va más lento o estamos buscando la contraseña para conectarnos a él.

Si bien muchos podrían pensar que es un invento que no se va a desarrollar más, investigadores de todo el mundo trabajan para encontrar una solución que sea todavía más rápida, potente y segura. Y parece que han dado con el cambio que estaban buscando gracias al internet cuántico, una futura red de comunicación que utiliza los principios de la mecánica cuántica, como la superposición y el entrelazamiento de partículas, para transmitir información de forma extremadamente segura y eficiente, más allá de los límites del Internet actual.

Y cuando surja el internet cuántico, aparecerán en consecuencia los routers cuánticos diseñados específicamente para cumplir con las necesidades de este internet mucho más rápido y seguro. Esto es porque esta tecnología es capaz de interceptar cualquier tipo de ataque o intento de intromisión en la conexión WiFi, por lo que tiene el potencial de cortar de raíz la gran mayoría de métodos de espionaje actuales.

La cosa está en cuánto lograrán desarrollar estos routers cuánticos a nivel comercial, y es que la verdad es que todavía nos encontramos en las primeras fases. Por ejemplo, investigadores de la Universidad de Harvard están trabajando en un modelo muy prometedor, al igual que empresas privadas como QuEra Computing o Amazon Web Services (AWS) también tienen los suyos propios, pero todavía no están listos para llegar a nuestras casas.

Gracias a que los router cuánticos tienen una tecnología que es compatible con la infraestructura de fibra óptica que existe actualmente, en el momento que estén listos se podrían instalar en todos los hogares tras una pequeña inversión. Pero como decíamos es algo que merece mucho la pena porque vas a tener un internet más rápido, seguro y privado.