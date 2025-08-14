Así es el interior del nuevo BMW iX3: el primer SUV con el revolucionario BMW Panoramic iDrive

BMW inaugura una nueva era en su diseño interior con el estreno del Panoramic iDrive en el próximo iX3, el primer modelo de producción de la "Neue Klasse". Esta innovadora interfaz de control y visualización marcará el rumbo de todos los futuros vehículos de la marca alemana.

Ya falta menos para que el nuevo BMW iX3 llegue al mercado (eso será a finales de este año), un modelo que inaugura la nueva familia de vehículos eléctricos de la marca bávara, que llegan con el sobrenombre de "Neue Klasse" (Nueva Clase, en alemán). Estos, no sólo tendrán un nuevo diseño exterior e interior, sino también importantes estrenos en el área de su mecánica de cero emisiones, así como en sus prestaciones.

El primer modelo comercial de BMW Neue Klasse será por tanto el iX3. El novedoso SUV eléctrico ya fue adelantado en términos de diseño por el BMW Neue Klasse Vision X, hace unos meses. De hecho, su imagen exterior será prácticamente calcada a esta, introduciendo así un nuevo frontal y con los clásicos riñones de la marca en posición vertical en el centro.

La renovada generación del SUV eléctrico compacto se presentará durante el próximo Salón del Automóvil de Múnich 2025 (del 9 al 14 de septiembre), y su llegada al mercado está prevista para los últimos meses de este mismo año.

El desarrollo de este primer modelo de producción en serie de la "Neue Klasse" está ya en su recta final: los prototipos del BMW iX3 de nueva generación están actualmente en pruebas en las instalaciones del Grupo BMW en Miramas, en el sur de Francia.

El desarrollo del primer modelo de producción en serie de la Neue Klasse está en la recta final.

Más allá de su avanzada propulsión eléctrica —con una autonomía estimada de hasta 800 km y carga ultrarrápida a 400 kW—, el iX3 no solo quiere ser el SUV eléctrico más eficiente de su clase, sino también el más inteligente y ergonómico.

El nuevo BMW iX3 50 xDrive tiene una autonomía eléctrica de hasta 800 km (WLTP) y puede cargarse para proporcionar una autonomía de más de 350 km en solo 10 minutos.

El interior, protagonista en el nuevo iX3

El interior del BMW iX3, al igual que su arquitectura técnica, no guarda nada del pasado. Nueva tecnología, ergonomía y digitalización, y su protagonista indiscutible es el BMW Panoramic iDrive.

Este nuevo sistema, desarrollado desde cero por BMW, representa un antes y un después en la forma de interactuar con el vehículo. El iX3 es el primer modelo de producción en integrarlo, pero no será el único: el Panoramic iDrive será de serie en todos los futuros BMW, sin importar su segmento o tipo de propulsión.

Una revolución en cuatro pasos

El interior del BMW iX3 renueva su diseño estético. El salpicadero, minimalista y limpio, prioriza el enfoque hacia el conductor, pero sin descuidar la experiencia del resto de ocupantes. Materiales sostenibles, iluminación ambiental y una arquitectura abierta completan un ambiente que anticipa cómo serán los interiores de todos los modelos BMW en los próximos años.

El nuevo habitáculo del BMW iX3 ha sido diseñado con un único enfoque: mantener la atención del conductor en la carretera, sin renunciar a un entorno sofisticado y altamente digital. Para ello, BMW ha dividido su sistema en cuatro componentes principales:

-BMW Panoramic Vision: una proyección de información a todo lo ancho del parabrisas, desde el pilar A izquierdo al derecho, sobre una superficie negra impresa. Esta tecnología permite mostrar la información esencial de conducción directamente en la línea visual del conductor, mientras el resto de los pasajeros también pueden visualizar datos adicionales en tiempo real.

-Head-up Display 3D: como evolución del HUD clásico, este sistema proyecta información de navegación y conducción automatizada sobre la visión directa del conductor, complementando al Panoramic Vision con una perspectiva tridimensional mejorada.

-Pantalla central con retroiluminación matricial: situada ergonómicamente junto al volante, esta pantalla táctil de diseño flotante es el punto de control principal. Gracias a la nueva interfaz BMW Operating System X, permite deslizar contenido hacia el Panoramic Vision y configurar hasta seis widgets personalizables.

-Volante multifunción Shy-Tech: minimalista por fuera, avanzado por dentro. Sus botones hápticos se iluminan únicamente cuando hay funciones disponibles, y permiten operar múltiples sistemas sin apartar las manos del volante ni la vista del camino. El tacto ha sido afinado para ofrecer una respuesta intuitiva, incluso sin mirar.

Digitalización con lógica humana

El nuevo sistema operativo X no solo es visualmente impactante, sino que está diseñado para ofrecer una experiencia intuitiva. Según BMW, cada elemento del Panoramic iDrive ha sido optimizado mediante estudios con más de 3.000 usuarios reales en sus laboratorios de usabilidad, además del análisis masivo de datos procedentes de más de 22 millones de vehículos conectados.

Este enfoque permite adaptar la lógica operativa a las necesidades de cada conductor, facilitando el aprendizaje y la interacción desde el primer momento. La combinación de controles táctiles, comandos por voz y mandos físicos redefine el concepto clásico de "manos al volante, ojos en la carretera", llevándolo a un nuevo nivel.