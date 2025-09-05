Nada de pisar el embrague de golpe al frenar: la técnica correcta para detener el coche y evitar que las pastillas se desgasten

La forma en la que se conduce influye en el estado del coche mucho más de lo que se suele pensar. No basta con respetar las normas de tráfico y no tener choques en la carretera, también se deben evitar ciertos malos hábitos al volante que, con el tiempo, pueden traducirse en averías costosas. Aunque todas las piezas del coche se deterioran con el tiempo, hay técnicas para prolongar su vida útil y evitar un desgaste innecesario.

Uno de los componentes del vehículo que más sufren cuando no se circula de forma eficiente es el sistema de frenos. De un momento para otro, aparece un chirrido extraño al pisar el pedal, y en cuestión de días el coche deja de frenar cómo debería, lo que puede ser peligroso para la seguridad vial. Por eso, desde Zaga Car, expertos en automovilismo, han explicado cómo frenar correctamente sin desgastar el sistema.

Así debes frenar

Los especialistas han comentado que la mayoría de conductores, cuando ven que necesitan frenar, lo primero que hacen es pisar el embrague y luego el freno, pero que este es un hábito erróneo. Y es que aunque algunos piensan que así el motor no se apaga, lo que hace esta técnica es desconectarlo y que, por lo tanto, se pierda el frenado de motor. Todo eso hace que el sistema se vuelva menos estable y que las pastillas trabajen más de la cuenta.

En su lugar, recomiendan "frenar primero, dejando que el motor ayude a reducir la velocidad, y solo pisar el embrague cuando las revoluciones estén por debajo de las 1.000 o justo antes de detenerse". Es decir, es preferible no pisar el embrague de golpe sin antes reducir la velocidad. De esta forma, se controla mejor el vehículo y al mismo tiempo se cuida el sistema de freno.

A tener en cuenta

Con el objetivo de garantizar una conducción segura, es de vital importancia que las pastillas de freno estén en buen estado. Para revisarlo, el RACE recomienda prestar atención a los ruidos que emite el coche, ya que algunos llevan incorporado un avisador sonoro. También es posible detectar unas pastillas desgastadas si el freno tiene más recorrido y está más blando de lo normal y, por supuesto, si la distancia de frenado aumenta.