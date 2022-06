Estos son los coches más vendidos del mes de mayo

La crisis de los microchips y el contexto económico continúan provocando caídas en las matriculaciones de coches a nivel nacional. Según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribuidores oficiales e independientes (Ganvam), en el mes de mayo las matriculaciones de turismos y todoterrenos alcanzaron las 84.977 unidades, un 10,9 % menos en tasa interanual.

Por segmentos, únicamente registran mejores cifras los SUV pequeños de gasolina, con más de mil nuevas matriculaciones en lo que va de año respecto al periodo anterior. En cuanto a las tecnologías alternativas, como los vehículos propulsados por gas o mediante motores eléctricos (de manera híbrida o 100 % eléctrica), se han registrado mejores datos en casi todos los segmentos. Aquí, encabezan la lista los SUV medianos y grandes (con un 20 % más de matriculaciones en este mes de mayo), los compactos y los coches urbanos (con crecimientos respecto al mismo mes del año anterior en torno al 9 %).

Esta misma tendencia se refleja en el listado de coches más vendidos, donde los modelos más económicos de los segmentos SUV pequeños, compactos y utilitarios son los que siguen copando los primeros puestos.

1 - Seat Arona

El más vendido en 2021, continúa siendo el más aclamado en esta casi primera mitad de 2022. El SUV más compacto de Seat se vende en cuatro configuraciones diferentes (X-Perience, X-Perience Plus, X-Perience Plus GNC y X-Perience Plus XL) desde 16.200 euros.

2 - Hyundai Tucson

Disponible en diésel, gasolina, híbrido e híbrido enchufable, el todocamino de Hyundai destaca por su tecnología y versatilidad, ya que es apto tanto para realizar viajes largos como para circular por el centro de las ciudades con restricciones. Está a la venta desde 25.325 euros.

3 - Peugeot 2008

El 2008, fabricado en Vigo, cuenta con una opción 100 % eléctrica con una autonomía de 320 kilómetros. Destaca por su diseño, con un frontal imponente y unos faros distintivos de la compañía del león. Su precio parte desde los 23.000 euros, aunque las variantes menos contaminantes pueden superar significativamente su coste.

4 - Toyota Corolla

El modelo más vendido de la historia es uno de los híbridos más aclamados en la actualidad, tanto en su carrocería de cinco puertas, en la carrocería familiar o en la de berlina. Está disponible con dos motorizaciones híbridas autorrecargables de 122 y 180 caballos, y se vende desde 22.700 euros.

5 - Volkswagen T-Roc

Mismas dimensiones que un Golf pero con altura y aspecto de todocamino. Es el SUV más pequeño de la firma alemana, con un maletero de 445 litros. A partir de 26.700 euros, se ofrece en seis opciones mecánicas: tres de gasolina y otras tantas de diésel.

6 - Fiat 500

El mítico utilitario italiano se ha lanzado a la aventura eléctrica, siendo "uno de los mejores modelos eléctricos que hemos tenido la ocasión de conducir", tal y como te contamos en elEconomista. No obstante, también se ofrece con una motorización híbrida. Así, su precio parte desde los 17.000 euros.

7 - Volkswagen T-Cross

El T-Cross, un Tiguan concentrado (en palabras de la gente de Volkswagen), está destinado a clientes que necesitan un coche alto, cómodo y con un buen maletero. Fabricado en Pamplona, se vende a un precio que parte desde los 24.500 euros.

8 - Dacia Sandero

El Sandero destaca por ser uno de los turismos más económicos que ofrece el mercado. También, por unas dimensiones compactas y una buena habitabilidad. Se vende desde 12.590 euros, según la oferta actual.

9 - Seat Ibiza

El modelo más exitoso de la marca española se ha renovado con una oferta mecánica de lo más variada: tres motores de gasolina y uno de gas natural comprimido (GNC), con permiso para lucir la etiqueta ECO, a un precio desde 19.100 euros.

10 - Toyota C-HR

Una de las opciones más atrevidas en cuanto a estética si lo que se busca es un SUV urbano. El Toyota C-HR obtiene la etiqueta ECO de la DGT gracias a su motor híbrido, con el que está exento del pago del impuesto de matriculación y obtiene rebajas al aparcar en zonas de estacionamiento regulado, entre otros beneficios. Su precio parte en 27.250 euros.