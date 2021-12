Así es el motivo, según la DGT, por el que no debes comprar aún las nuevas luces de emergencia

Más allá de la introducción de la reforma de la ley de Tráfico, el 2021 en materia automovilística ha estado muy marcado por la prohibición futura de los triángulos de emergencia. Uno de los dispositivos más emblemáticos de las carreteras españolas que dirán adiós oficialmente para 2026 con sustitución mediante de las luces V16. Un nuevo sistema más seguro que ya se vende en algunos establecimientos, aunque la Dirección General de Tráfico (DGT) advierte de no adquirir todavía.

El pasado 1 de julio, las nuevas luces de emergencia que en los próximos años se verán en todos los vehículos españoles entraron en vigor con la respectiva duda sobre su utilidad. Sustitutas directas de los triángulos de emergencia, estos desaparecerán progresivamente debido al peligro que ocasionaban en su colocación en autovías, autopistas y carreteras secundarias (con su correspondiente alta tasa de mortalidad).

Pero una vez autorizadas, la DGT dejó claras que no sería hasta el 1 de enero de 2026 cuando serían obligatorias, aunque sí se podían ir adquiriendo ya. Una compra a la que muchos conductores se lanzaron, deseosos de probar el nuevo efecto de este sistema en situaciones de emergencia pero que, no en vano, no ha terminado de cuajar en sus primeros meses de vida.

Las luces V16 estarán totalmente disponibles a lo largo de 2022

Con un revés judicial mediante, la todavía no implantación del sistema DGT 3.0 donde tendrán una parte crucial al informar de la situación de emergencia de un vehículo sobre otros actores de la vía, ha hecho recular a la institución que lidera Pere Navarro. Por ello que ante las informaciones al respecto, Tráfico ha querido dejar claro que no aconseja la compra de estas luces V16 por el momento.

Esto se debe precisamente a que no existe todavía un proceso de certificación del sistema DGT 3.0, por lo que las V16 que se están vendiendo son sin luz certificada y conectada. Para corregir esto, a lo largo de enero de 2022 Tráfico remitirá el proceso por el que se procede a certificar a estas luces que cumplan los requisitos de luminosidad y conectividad.

Las luces que se están adquiriendo durante estos meses no serán válidas una vez sea obligatorio usar estos dispositivos en 2026

Además, en febrero los fabricantes podrán acudir a los servicios técnicos de certificación para someter sus prototipos a pruebas. Todo con el fin de que durante el segundo semestre de este año entren ya por completo en vigor las V16 conectadas, mediante la modificación del Real Decreto 159/2021.

De esta forma, la DGT recomienda esperar a que se den todos estos pasos, se publiquen los dispositivos autorizados y se vendan con el claro objetivo de ayudar a los conductores a sustituir progresivamente sus triángulos de emergencia. Unas luces V16 que siguen su camino hacia una consolidación, que llegará para 2026, y donde Tráfico advierte que las que ahora se venden en diferentes establecimientos no serán óptimas por lo que podrían confundir a los usuarios.