Wall Street, atento al G20 y Trump en su cierre semestral: abre con alzas moderadas

Wall Street comienza el cierre de semana, de mes y semestral en positivo. La bolsa de Nueva York abre la sesión de este viernes con subidas moderadas. El índice Dow Jones se revaloriza un 0,32% en la apertura; el S&P 500, un 0,29%; y el Nasdaq, un 0,26%. Lo hacen con la atención puesta en lo que pueda suceder en la cumbre del G20 que ya ha comenzado en Osaka (Japón). Sobre todo, los inversores están pendientes de lo que allí pueda hacer el presidente de EEUU, Donald Trump.

En la agenda macro de la jornada, hoy se ha publicado el índice de precios de los consumidores (PCE) en Estados Unidos. Este muestra que la inflación en el país se relajó hasta el 1,5% en mayo. Este es el indicador 'preferido' por la Reserva Federal norteamericana (Fed) para medir la inflación en EEUU y, en gran parte, determina su política monetaria.

Fuertes subidas en el semestre en la bolsa neoyorquina...

Los tres principales índices apuntar a cerrar un primer semestre de 2019 con fuertes ganancias, de hasta el 20%.

...aunque aún no es momento de comprar

Pese a las mencionadas revalorizaciones semestrales de los tres selectivos principales de Wall Street, aún no es aconsejable entrar en la renta variable estadounidense.

Así lo afirman los analistas técnicos de Ecotrader.

Trump, protagonista del G20

De vuelta a Osaka, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es el protagonista indiscutible de la cumbre del G20 que ya se está celebrando en la ciudad nipona. Sus encuentros con otros países al margen de la misma para negociar nuevos acuerdos comerciales condicionan el comportamiento de la renta variable, tal y como señalan los analistas de Link Securities en su informe diario.

Pero la cita clave de Trump no se dará hasta esta madrugada. El jefe del Ejecutivo de EEUU se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping. Un encuentro que puede marcar un punto de inflexión en las tensas relaciones comerciales entre las dos mayores potencias económicas del mundo.

De hecho, ambos países podrían pactar una nueva tregua comercial de seis meses, según se adelantó ayer. Pero China ha puesto condiciones para firmar esta posible 'paz' temporal, con tal de ganar tiempo para cerrar un acuerdo permanente: que Estados Unidos, entre otras cosas, retire el veto a Huawei y frene la subidas de aranceles. En declaraciones a los periodistas, el presidente norteamericano ha negado que haya prometido al gigante asiático este último punto, aunque ha afirmado que espera tener una reunión "productiva" con su homólogo chino.

No obstante, no se espera que el Trump y Xi cierren este fin de semana un acuerdo comercial definitivo, como señalan los analistas de Renta 4. "Para ello ambas partes deberían ceder. China no tiene mucha presión para hacerlo, y tampoco Trump en el corto plazo, con las bolsas americanas en máximos históricos", indican.