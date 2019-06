El optimismo por un potencial acuerdo entre EEUU y China vuelve a impulsar a Wall Street, que sube más de un 1%

Wall Street se tiñe de verde en la jornada de este martes. La bolsa de Nueva York cotiza con subidas superiores al 1% en sus tres principales índices. El Nasdaq es el que más se revaloriza, impulsado por el sector tecnológico (especialmente por Facebook). Los inversores se encuentran expectantes de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), aunque el mayor impulso de hoy se debe a las renovadas posibilidades de que Estados Unidos y China logren cerrar en el futuro un acuerdo comercial permanente. Y como telón de fondo están las tensiones geopolíticas en Oriente Medio entre el país norteamericano e Irán.

A los pocos minutos de comenzar la sesión bursátil estadounidense, el presidente del país, Donald Trump, ha vuelto a hacer uso de su red social favorita para anunciar novedades en las negociaciones comerciales con China. Según ha anunciado a través de Twitter, se reunirá finalmente con su homólogo chino, Xi Jinping, de manera bilateral en Osaka (Japón) a finales de mes, en el marco de la cumbre del G20 que se celebrará en la ciudad nipona.

"He tenido una muy buena conversación con el presidente Xi", ha asegurado Trump en un tuit publicado a escasos minutos de la apertura de Wall Street. "Tendremos una prolongada reunión la próxima semana en el G-20 en Japón", ha añadido. Pero antes de ello, siempre según el presidente estadounidense, delegaciones de ambos países retomarán de nuevo las negociaciones que se quedaron en el aire a finales de mayo, tras la entrada en vigor de las últimas tandas de aranceles por parte de ambas potencias.

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting.