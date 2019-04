LetterOne: "No vamos a ser flexibles ni con el precio de la OPA sobre Dia ni con la banca"

LetterOne, la firma que ha lanzado una OPA sobre Dia a 0,67 euros por acción y que se encuentra en periodo de aceptación, no tiene intención de mejorar la oferta según la cual valora a la compañía en 417 millones de euros.

Este jueves ha tenido lugar en Madrid una reunión entre los máximos responsables de L1 Retail, vehículo de inversión fundado por el magnate Mikhail Fridman, con una decena de analistas españoles. En dicho encuentro, según las fuentes consultadas por elEconomista, LetterOne ha vuelto a negar que vaya a elevar el precio de la OPA a 67 céntimos por título, aun a riesgo de no lograr el respaldo suficiente a la operación por parte de los accionistas.

"Existe riesgo de que no consigan el respaldo necesario a la OPA", apuntan fuentes del mercado

"No tienen ninguna intención de mejorarlo", comentan estas mismas fuentes. "Y del mismo modo que no van a ser flexibles con el precio tampoco lo serán en las negociaciones que mantienen con la banca acreedora", apuntan. El problema, según fuentes del mercado, es que "existe riesgo de que no consigan la aceptación necesaria, del 50%, ante el elevado número de minoristas".

La OPA lanzada por LetterOne necesita que la mitad del capital al que va dirigida la oferta -el 70,99%- acepte el precio de 0,67 euros. Esto implica que requiere de una aceptación del 35,51%, que debe buscar entre accionistas institucionales con los que espera comenzar a "reunirse en los próximos días".

Por su parte, los minoritarios, muy críticos con todo el proceso que ha llevado a cabo LetterOne desde que entrara en el capital de Dia en julio de 2017, se han mostrado contrarios a acudir a la operación. En su poder, según fuentes próximas a la compañía, ostentan cerca del 20% del capital.

La cuestión es que en los planes de LetterOne figura la idea de excluir a Dia de cotización. Para ello, la aceptación que requiere la OPA debe ser del 90% del capital al que va dirigida la oferta, esto es, casi el 64% del capital debe decir sí a Fridman para que Dia deje de cotizar en el mercado español.

El precio de la OPA

Según contempla la Ley de OPAs, LetterOne puede elevar el precio de la OPA hasta cinco días antes de que termine el plazo de aceptación. En el caso de Dia, este periodo concluye el próximo 23 de abril, salvo la circunstancia de que Fridman solicite a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) extender el plazo, algo que de momento no ha hecho y no parece que tenga intención de hacerlo.

Una OPA obligatoria exigiría de un precio de 3,73 euros por cada acción de Dia

Al tratarse de una oferta voluntaria -ya que L1 Retail no superaba el umbral del 30% del capital-, el precio ofrecido por LetterOne es un 82% inferior al que debía haber ofrecido por la cadena de supermercados de haber lanzado una OPA obligatoria. De haber sido esta la vía a seguir, Fridman debería haber abonado 3,73 euros por cada acción de la compañía, al tratarse del último precio más alto pagado por L1 Retail en los últimos doce meses en la adquisición de sus títulos en el mercado. Este precio elevaría la valoración de Dia hasta los 2.300 millones de euros. De ahí que los accionistas minoritarios siempre hayan considerado irrisorio el precio ofrecido por Fridman.

No obstante, Gregoire Bontoux, el accionista de referencia de Carrefour que se había aliado a los hermanos Pedro y Pablo Gómez-Pablos para plantear una propuesta alternativa por Dia a la del magnate ruso Mikjail Fridman, ha puesto fin a su proyecto. Bontoux y los Gómez Pablos comunicaron ayer a la CNMV que disuelven la sindicatura de sus acciones, que contaba con el 3,412% del capital social de la cadena de supermercados y dan vía libre a la OPA de Fridman ante la inexistencia de un caballero blanco que puje por Dia y eleve el precio de la OPA.

Negociaciones con la banca

Del mismo modo que LetterOne se muestra inflexible con incrementar la retribución a quienes decidan acudir a la OPA, tampoco está dispuesto a mover una coma del acuerdo de refinanciación que ha planteado a la banca acreedora de Dia. El plazo para llegar a un acuerdo con las entidades finaliza el próximo 20 de mayo, momento en el que la compañía entraría en concurso de acreedores.

Fuentes del mercado aseguran que esta situación implica un importante riesgo para los accionistas. A pesar de que durante la Junta de Accionistas celebrada el pasado 20 de marzo, LetterOne sacó adelante su ampliación de capital de 500 millones de euros, lo hizo solo con el respaldo del 8% del capital. La falta de apoyo ahora a la OPA, que está condicionada a la ampliación y a alcanzar un acuerdo con la banca, podría llevar a L1 Retail a no lograr el apoyo suficiente con las consecuencias que ello conlleva: Dia seguiría en manos del consejo de administración actual, quien debería volver a negociar con la banca después del rechazo a su ampliación de capital de 600 millones de euros, y con el timing muy ajustada, ya que tendrá -a partir del 23 de abril- menos de un mes para encontrar una nueva salida.