LetterOne solo logra el apoyo de un 8% del capital a su plan para salvar Dia

LetterOne, la sociedad de inversión del magnate ruso Mikjail Fridman, tiene todavía un duro camino por delante para convencer a los accionistas para que acepten la opa que ha lanzado por Dia a 0,67 euros por acción.

De acuerdo con las actas de la junta, que la compañía acaba de hacer públicas, LetterOne logró el apoyo a su plan -una ampliación de capital de 500 millones una vez concluida la oferta- del 67,9% de los accionistas presentes o representados en la junta.

Teniendo en cuenta que el quórum fue del 54,3%, esto significa que tan solo consiguió un 37% total de respaldo. Y como controla ya el 29% de las acciones, en la práctica solo ha logrado convencer, por el momento, a poco más del 8% del capital.

Aunque hay que tener en cuenta que es muy probable que haya una parte importante de los accionistas que acepte la oferta pese a que no haya asistido a la junta, para LetterOne no son buenas noticias porque su oferta está condicionada a la aceptación de como mínimo un 35% del capital, la mitad a la que va dirigida.

La ampliación de capital de 600 millones de euros propuesta por el consejo de administración fue aceptada, por su parte, por el 33,59% de los votos y fue rechazada con el voto en contra del 66,1%.

LetterOne está tratando de negociar ahora un acuerdo con la banca acreedora para impedir que las entidades financieras arrastren a la compañía al concurso de acreedores. Dia afronta ahora vencimientos en los próximos cuatro meses de 863 millones de euros, con su futuro en el aire, después de que la refinanciación pactada con la banca haya quedado aparcada, al haberse rechazado la ampliación que proponía el consejo. En concreto, la compañía debe devolver a los bancos el próximo mes de mayo 557,6 millones y afrontar en julio el vencimiento de una emisión de bonos por otros 305,7 millones más.

La compañía había pactado con los acreedores extender los vencimientos hasta 2023, pero sujeto a varias condiciones. Además de que saliera adelante la ampliación, se había comprometido también a proceder a la amortización anticipada de la financiación sindicada no más tarde del 21 de abril de 2021 por la venta de activos no estratégicos (entre los que se encuentra Max Descuento y Clarel) por un importe no inferior a 100 millones de euros. Eso, al margen de refinanciar también los bonos existentes con vencimiento en 2021, con carácter previo.

El 75% rechazó la gestión

La gestión del consejo de administración fue rechazada, por otro lado, por el 75,5% de los votos, frente al 24,4% que votó a favor de su labor. Y en la misma línea también, un 68,8% votó en contra del informe anual sobre remuneraciones. Llama la atención, por último, que el nombramiento de Jaime García Legaz fue aprobado por el 97,9% de los votos, con lo que obtuvo el respaldo de LetterOne, que quiere que sea el nuevo presidente de la compañía.