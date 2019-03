Europa se tiñe de verde tras el pacto entre May y Juncker por el Brexit: el Ibex 35 tantea los 9.200

El Viejo Continente se viste de verde este martes. Las principales bolsas europeas registran subidas moderadas, siguiendo la estela del cierre alcista de Wall Street. Así, el Ibex 35 intenta el ataque al nivel de los 9.200 puntos, pero aún debe subir más de un 0,6% para mostrar realmente signos de fortaleza, según análisis técnico.

La única plaza que se distancia de las demás y vive hoy pérdidas es la británica. El índice Ftse 100 cae (al tiempo que sube la libra) precisamente en un día en el que inversores tienen la mirada dirigida hacia Londres. Allí el parlamento británico vota esta tarde el plan de la primera ministra, Theresa May, para la salida ordenada de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit). Y precisamente la premier ha alcanzado esta noche un acuerdo con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para salvar el 'divorcio' pactado.

May ha obtenido "cambios legalmente vinculantes" en el acuerdo que alcanzó con Bruselas el pasado noviembre y que ha sido rechazado en la Cámara de los Comunes. Es decir, la primera ministra británica ha logrado in extremis un anexo al texto por parte del bloque comunitario, en el que este se compromete a que la adhesión a la unión aduanera de la frontera de Irlanda del Norte tras el Brexit sea temporal.

En consecuencia, Juncker se ha mostrado tajante al asegurar que "no habrá más negociaciones". Por su parte, Theresa May ha asegurado que "es el momento de estar unidos, de respaldar este Brexit mejorado y de entregarse a las órdenes del pueblo británico", tal y como recoge Bloomberg.

Votación en el parlamento británico

Este retoque del acuerdo entre Londres y Bruselas se ha producido tan solo unas horas antes de que comience en el parlamento británico la triple votación endiablada que convocó la premier a finales de febrero.

En primer lugar, en la tarde de de hoy se votará (a favor o en contra) el plan de May. En caso de que esta votación no logre los apoyos suficientes, los diputados británicos decidirán mañana si quieren o no un Brexit sin acuerdo (o duro). Y si esta votación también fracasa, la Cámara de los Comunes podrá extender el jueves el plazo para la ruptura del Reino Unido con la UE.

A la espera de lo que pueda suceder, a tan solo 17 días de la fecha (en principio) establecida para el 'divorcio' entre Reino Unido y el bloque europeo, la bolsa de Londres cae de forma moderada. Mientras tanto, la libra esterlina registra subidas de en torno al 0,5% frente al dólar y al euro. De hecho, las subidas de la divisa británica han alcanzado el 1% tras conocerse la noticia de las nuevas concesiones de la UE a May.

Enagás, de las más bajistas tras su Plan Estratégico

A la espera de novedades provenientes de Reino Unido, y de vuelta al Ibex 35, Enagás destaca en las caídas del selectivo (-1%) tras presentar su Plan Estratégico para 2023. La compañía ha anunciado que repartirá al menos 1.984 millones de euros en dividendos en los próximos cuatro años.

No obstante, los descensos que están impidiendo mayores alzas en el índice español son los de Telefónica. Este blue chip (o 'peso pesado') se deja también en torno a un 1%, situándose en la parte baja de la tabla.

Mientras tanto, Acerinox y Cie Automotive lideran las subidas en el Ibex 35, con ascensos de más del 2% en ambos casos. Esta última se está viendo impulsada por el refuerzo de su negocio en India como consecuencia de la compra de Aurangabad Electricals Limited, por unos 110 millones de euros.

Asimismo, cabe destacar la fuerte revalorización (+4%) de la productora Vértice 360 en el Mercado Continuo después de que el grupo italiano Giglio haya entrado en su capital con una participación cercana al 6%.

Sin fortaleza hasta que supere los 9.250 puntos

Las demás bolsas europeas (excepto la británica) registran también subidas similares a la española. Es decir, cautelosas. Por ello, se puede decir que su rebote todavía es "vulnerable".