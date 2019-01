May se enfrentará mañana a una moción de censura tras sufrir una derrota aplastante en el Parlamento británico

La crisis política está servida. El Parlamento británico ha rechazado el acuerdo de salida de la UE por una aplastante mayoría de 230 votos (202 a 432), la peor derrota sufrida por ningún primer ministro en la historia, que deja al país en un escenario de incertidumbre absoluta. Como consecuencia, el líder de la oposición anunció la convocatoria de una moción de censura para este mismo miércoles.

Así, Theresa May anunció que pondría su cargo a disposición del Parlamento. "Ante este resultado, es necesario conocer si la Cámara aún apoya a este Gobierno, así que daremos tiempo para debatir la moción de censura presentada por [el líder de la oposición] Jeremy Corbyn para que se vote este mismo miércoles", anunció la primera ministra.

Corbyn tomó el guante inmediatamente. "Este Gobierno ha pasado dos años ignorando al Parlamento y ha sufrido una derrota vergonzosa en el principal asunto al que ha dedicado su mandato. Estoy orgulloso de anunciar que convocaré la moción de censura para este miércoles". Aun así, es muy probable que May sobreviva, dado que ninguno de sus diputados quiere permitir un Gobierno del líder laborista.

May añadió que "si el Parlamento aún tiene confianza en mí, empezaré conversaciones con líderes políticos para encontrar una vía que satisfaga a una mayoría del Parlamento, que llevaré a votación el próximo lunes. Si se acepta, la propondré a la UE". La primera ministra prometió que no tiene la intención de "dejar pasar un tiempo hasta que ocurra una salida sin acuerdo, que sería muy dañina para el país", pero que insistirá en "cumplir el mandato del referéndum" del Brexit.

Un alegato sin éxito

Con un último desesperado alegato a favor de su acuerdo, May había cerrado el debate sobre el pacto de salida de la UE pidiendo a toda la cámara "cumplir con la decisión del pueblo británico" entre los abucheos ocasionales de parte de sus diputados.

"Hoy se vota si salimos de la UE con o sin acuerdo", dijo May. "Aunque hagamos unas elecciones, las opciones seguirán siendo las mismas: no Brexit, un Brexit sin acuerdo o un acuerdo, y no hay un acuerdo alternativo a este". Ante la posibilidad de un segundo referéndum, May argumentó que "la gente ya tuvo la opción de apoyar otro referéndum votando a los Liberal-Demócratas en las últimas elecciones, solo un 7% lo hizo".

Para los que rechazan la parte más polémica, la "salvaguarda" para Irlanda del Norte, May reconoció que "cualquier acuerdo de salida y cualquier acuerdo futuro de relación requiere de un mecanismo como este", para cumplir con el Acuerdo de Viernes Santo que puso fin a la larga guerra civil de la provincia británica.

Precisamente, antes de la votación definitiva, los diputados votaron en contra de una enmienda para eliminar la "salvaguarda" del acuerdo de salida por un aplastante margen de 576 votos, 24 a 600. Entre los asistentes a la cámara, una diputada laborista, Tulip Siddiq, asistió en silla de ruedas tras retrasar su parto por cesárea hasta mañana, lo que da una señal de la importancia de esta jornada para todos los miembros.

Por su parte, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, rechazó el acuerdo por ser "dañino para el país". Sin embargo, dijo que "no basta con estar en contra de algo, sino que hay que estar a favor de algo", argumentó Corbyn. Aun así, el líder de la oposición insistió en la convocatoria de elecciones para que "el pueblo tome el control".

Tras este resultado, Corbyn tendrá dos presiones distintas dentro de su grupo parlamentario: una para poner en marcha la moción de censura contra May y otra para cambiar su postura y situarse a favor de un segundo referéndum, una posición que ya aprobó la mayoría de los militantes de su partido en la última convención laborista.