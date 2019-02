La libra sube a máximos de mayo de 2017 y la bolsa cae con fuerza ante la posibilidad de un retraso en el Brexit

El mercado británico se mueve con fuerza mientras Theresa May se reúne con su Gabinete para discutir una salida para el Brexit, teniendo en cuenta que el tiempo se agota para que el Parlamento Británico apruebe el acuerdo alcanzado con Bruselas. La libra cotiza con fuertes subidas respecto al euro situándose por encima de los 1,16 euros, unos niveles que no tocaba desde mayo de 2017. El FTSE 100 cae más de un 1%. Los inversores comienzan a descontar que May anunciará un retraso para salir de la Unión Europea.

Tanto medios británicos como el mercado están convencidos que la primera ministra Theresa May cerrará la puerta definitivamente a que el próximo 29 de marzo Reino Unido salga de la Unión Europea sin acuerdo y se desate un caos económico y político. Y esta decisión pasa por pedir a Bruselas un aplazamiento del artículo 50 para retrasar el divorcio. Una solicitud que espera desde hace semanas el Ejecutivo comunitario.

Esta mañana la premier mantiene una reunión con su Gabinete para proponerle que descarte formalmente un Brexit no negociado, abriendo la puerta a un retraso de semanas o meses de la fecha de salida oficial, según avanza Bloomberg. Se baraja la posibilidad de que se aplace hasta 2021.

Tras el cónclave está previsto que May informe al Parlamento británico sobre la 1:30 del mediodía. Es probable que la premier siga defendiendo que está trabajando para tener el apoyo de la Cámara de los Comunes, tal como hizo ayer en el balneario de Sharm el Sheij, en Egipto, en una reunión con líderes europeos.

May está contra las cuerdas y la decisión que tome romperá a los tories. Varios ministros proeuropeos han amenazado a la premier con dimitir si el Gobierno no garantiza una salida ordenada, pero la petición de prorrogar el Brexit provocaría la ira de los euroescépticos, que ya promovieron una moción de censura interna para derribar a May y podría unirse a una hipotética moción de censura planteada por los laboristas.

Después de que el Parlamento británico rechazara en enero con 432 votos en contra y 202 a favor el acuerdo que negoció con la UE, la peor derrota en la historia británica moderna, May ha intentado usar la amenaza de un Brexit desordenado para obtener concesiones de la UE, sobre todo en lo referente a la frontera en Irlanda. Desde Bruselas han cerrado filar para no abrir de nuevo las negociaciones sobre los acuerdos alcanzados tras negociaciones que duraron meses.

A falta de solo un mes para la fecha prevista del Brexit, el resultado final aún no está nada claro y se manejan varios escenarios, que van desde un acuerdo de última hora a otro referéndum, que según May reabriría las divisiones de la consulta de 2016.

Una segunda votación se está abriendo paso, tras el anuncio de ayer de Jeremy Corbyn de lanzar un segundo referéndum si el Gobierno de May no aceptaba mantener a Reino Unido dentro de la unión aduanera y de algunas instituciones europeas.

May regresó ayer de la cumbre de la UE en Egipto, donde todos sus homólogos europeos le preguntaron sobre la posible extensión del artículo 50. El presidente del Consejo de la UE, Donald Tusk, indicó que era lo más racional.

La premier ha pospuesto al próximo 12 de marzo la votación definitiva en el Parlamento británico pero según avancen las semanas no está muy claro que pueda llegar a ella. Según The Telegraph, la primera ministra se habría comprometido con sus ministros incluir para ese día la extensión del Brexit.