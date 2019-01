El Ibex 35 cotiza plano a la espera de la votación por el Brexit en el parlamento británico

Las bolsas europeas se muestra dubitativas este martes. El Viejo Continente encara con signo mixto una jornada en la que los inversores dirigirán sus miradas a Reino Unido, donde el parlamento decidirá el futuro del 'divorcio' del país de la Unión Europea (Brexit). Pero no solo eso: todas las noticias relativas a China y EEUU y sus relaciones comerciales seguirán siendo claves de cara a las negociaciones que iniciarán mañana; e igualmente los resultados empresariales serán protagonistas de la jornada (en España ha publicado sus cuentas Siemens Gamesa). Así, el Ibex 35 cotiza plano y por debajo de los 9.100 puntos.

El selectivo español perdió ayer el nivel de los 9.100 puntos y vio complicado su asalto a las resistencias que tiene en los 9.260-9.400 puntos, que le abriría las puertas a alzas adicionales, alejando "el riesgo de que lo visto durante este mes de enero sea un simple rebote", según los analistas técnicos de Ecotrader.

No obstante, el rebote del índice no estará en ningún aprieto mientras no pierda los 9.000 puntos, indican estos expertos. Es decir, solo una caída de más del 1% pondría en jaque las alzas en los parqués europeos.