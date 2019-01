Los gestores están sobreinvertidos y para ellos el rebote aún tiene recorrido

La vuelta de la volatilidad en la última parte del año pasado fue música para los oídos de los gestores activos de bolsa española (se considera activos a los que mantienen al menos el 60% de las carteras de sus fondos descorrelacionadas de sus índices de referencia). Buena parte de ellos, lejos de plegar velas, aprovechó la corrección de la bolsa española en el último trimestre del año pasado para comprar más. Y tras ello, la liquidez actual de sus fondos, que manejan en función de cómo ven el mercado, es ahora más baja de lo habitual, dicen los gestores a cargo de los seis fondos activos más grandes del mercado español. Están sobreinvertidos porque piensan, dicen, que la bolsa española está infravalorada, pese al rebote, que este lunes hizo una pausa para corregir un 1,34%.

"A nivel agregado, vemos una gran infravaloración", señala el equipo de gestión de uno de los fondos de bolsa española más rentables en el arranque de año, Sabadell España Dividendo Base, que mantiene su nivel de liquidez ligeramente por debajo del habitual. En su opinión, "el mercado está siendo demasiado negativo en sus previsiones y la mayor parte de las compañías cotizan a un precio por debajo de muestras valoraciones teóricas".

Según los precios objetivos que fijan la media de bancos de inversión a las 35 del Ibex, el índice, que lidera las subidas en Europa solo por detrás de Italia, con un avance del 6%, aún tiene potencial para escalar otro 14% más, según Bloomberg. El hecho de que muchas empresas coticen por debajo de los precios objetivos que fijan los gestores explica que la cartera ibérica de Magallanes, Magallanes Iberian Equity, otro de los fondos activos más grandes del mercado español, cotice con el potencial "más elevado desde que empezamos", apuntan. Es decir, desde finales de 2014. En su caso, la liquidez está en el 5%, fruto de que su nivel de inversión está "en máximos".

Atractivo, pero con volatilidad

Otro de los gestores que ve un "gran atractivo" en la bolsa española "a los niveles actuales" es Alberto Fayos, que cogestiona junto a Ricardo Vidal EDM Inversión, con un 6% en liquidez actualmente. "Durante los últimos años hemos estado por encima del nivel actual", señala, aunque recuerda, como otros gestores, que la "volatilidad seguirá presente en 2019, pues muchos de los eventos macro y geopolíticos no se han aclarado". Pero, en su opinión, el mercado tiene una baza a su favor y es que "las valoraciones actuales soportan posibles escenarios de desaceleración en los crecimientos de beneficios para este año".

El que maneja la media de bancos de inversión es que las empresas del Ibex 35 ganarán un 14% más este año respecto al pasado. En concreto, 48.700 millones de euros, según FactSet, que, pese a todo, es un 2% menos de lo que se esperaba en diciembre. Ese incremento de las ganancias es lo que explica que quien invierta hoy en el selectivo lo haga con un descuento del 5% respecto a lo que se ha pagado, de media, por entrar en la última década, ya que su PER (número de veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) se encuentra en las 11,6 veces. Y lo hace, además, con una rentabilidad por dividendo a doce meses vista del 4,65%.

Esos múltiplos no han atraído únicamente a Sabadell, EDM o Magallanes. En Bestinver, por ejemplo, también tienen menos munición en su fondo ibérico, Bestinver Bolsa, que hace un año. Concretamente, guardan algo menos del 9% "para seguir aprovechando las oportunidades que nos pueda ofrecer la volatilidad en los mercados", apuntan. Hace un año, la liquidez era del 14% y antes del verano de 2018, del 17%.

Mikel Navarro, al frente de otro de los fondos activos más grandes en España, Santalucía Espabolsa, expone que el fondo está invertido al 97%, cuando suele estar en torno al 95%.

En el caso de Lola Solana, que gestiona el fondo activo más grande de bolsa española, Santander Small Caps España, su filosofía pasa por estar siempre invertidos al 100%. "Nunca estamos ni al 80% ni al 120%", describe. No hacen estructuras de derivados, "ni cortos de compañías", añade, aunque mantienen "un 5% en futuros para tener liquidez ante posibles reembolsos". Solana destaca que "hay valores que han caído un 40% cuando sus beneficios no han bajado. Valores que tienen una sostenibilidad operacional, que tienen un balance sólido y una alta generación de caja. Es en esos valores donde queremos estar; no en los valores que han subido un 30%", dice.