AXA IM: "La Fed dará marcha atrás y bajará tipos a finales de 2020"

2019 será un año de cambio. "Predecimos un menor crecimiento y las empresas tendrán un mayor coste de financiación y, por lo tanto, invertirán menos", alertan desde AXA Investment Managers, que ha presentado hoy sus perspectivas macroeconómicas para el año en curso.

La estrategia de asignación de activos por parte del gestor de inversión francés se fundamenta en un análisis preciso del escenario económico y, para ello, ponen especial atención al comportamiento de la curva de renta fija, uno de los diez indicadores adelantados que recopila la Conference Board estadounidense y el más importante para Jaime Albella, director de ventas para España de AXA IM.

Y es importante porque "la curva no son encuestas, como el IFO, PMI o el ISM", sino que refleja "dónde los inversores ponen el dinero", explica el analista, quien puntualiza que "desde los años 50, la curva de renta fija americana ha previsto 8 de 11 recesiones".

Albella sostiene que el Quantitative Easing, el programa de estímulos del BCE, ha alterado los activos en los últimos diez años y, entre ellos, la renta fija. "De momento, la curva nos está dando señales de desaceleración, pero no de recesión", matiza. "No hemos visto inversión de la curva", añade. El directivo de AXA IM recalca que en su compañía no son "agoreros" con la situación económica que viene de camino, y señala que su modelo econométrico muestra sólo un 30% de probabilidades de que la economía entre en recesión en los próximos meses.

Estados Unidos

Desde la gestora gala pronostican que el crecimiento de la economía estadounidense bajará al 2,3% en 2019 y al 1,4%, en 2020. "Lo que nos quitaba el sueño y se ha producido es la pérdida de poder de los republicanos en Estados Unidos, que ha llevado a la paralización del Gobierno", una consecuencia que les preocupa bastante, apunta Albella, porque también habrá menos estímulos fiscales en marcha.

Ante este nuevo contexto, cree que "la curva se invertirá a finales de este año y dará un rendimiento negativo en 2021", año en que ven posible una recesión, y también ve a la Reserva Federal bajando los tipos de interés a partir del segundo trimestre de 2020.

"En este escenario de desaceleración, estamos sobreponderados en Estados Unidos, pero nos queremos bajar a neutral", sostiene el experto. "Ahora, tras la corrección de Navidad, y con el crecimiento de los beneficios empresariales a doble dígito, vemos valor". Se refiere Albella, en especial a sectores como los de tecnología y robótica, pero también a las small caps y la temática de la longevidad. En renta fija, lo tiene muy claro: ven más valor en Estados Unidos, "que tiene tipos reales positivos" y empezarían a ver valor en los bonos en el 3,25%.

Europa

Es Italia y no tanto el Reino Unido lo que preocupa en chez Axa. Prevén un soft Brexit, al menos un acuerdo de mínimos, y ven poco probable la celebración de un segundo referéndum, aunque entenderían unas elecciones generales como un plebiscito encubierto. Acerca de Italia y el enfrentamiento entre el Gobierno del país y la Comisión Europea sobre el déficit, Albella opina que "el BCE tiene la sartén por el mango" y su intervención ha sido clave para que Italia reduzca sus pretensiones de gasto público. "Con todo, la saga del presupuesto italiano continúa y existe un riesgo potencial de que se produzca un contagio financiero", advierte.

El contexto europeo se presenta con caídas en el consumo, un tejido empresarial que no tendrá necesidad de invertir y un impacto negativo del comercio exterior en la economía. "Vemos valor en los bancos italianos, que tienen más exposición a bonos del Gobierno", indica el analista; "el Bund está capado por arriba por el tema de Italia y por abajo por la inflación".

Las expectativas de crecimiento para la zona euro se sitúan en el 1,4% en 2019 y en el 1,2% en 2020. "Aunque el consumo y la construcción deberían mantenerse relativamente estables, la inversión empresarial debería disminuir debido a la pérdida de confianza de las empresas y beneficios a la baja", señalan desde el equipo de investigación de AXA IM.

"El inversor español supera su aversión al riesgo "

Un estudio de AXA IM sobre tendencias de ahorro e inversión, al que han titulado Voices, revela que "un 58% de los encuestados en España asegura que aumentará sus inversiones este año y en que prácticamente siete de cada diez personas no contemplan reducir sus inversiones en los próximos meses, mientras que solo un 8% de los participantes afirma que probablemente reduzca el capital invertido". El estudio se basa en una encuesta realizada a 1.005 ahorradores, que representan al 80% de las personas con mayores ingresos del territorio español y, al menos, 100.000 euros disponibles para invertir. La apuesta por la educación financiera: "Menos de la cuarta parte de los encuestados (23%) reconoce tener productos de inversión", revela el estudio. "Los españoles siguen favoreciendo el ahorro en liquidez por encima de la inversión", y se justifica en "la gran aversión al riesgo de los inversores españoles, que son muy reticentes a invertir en soluciones en las que exista la posibilidad potencial de perder dinero".