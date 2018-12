Wall Street roza la zona de compra clara o el inicio de un mercado bajista

La incertidumbre sigue escribiendo el guion de la renta variable este 2018, y ayer, la decisión del Theresa May de posponer la votación decisiva sobre el Brexit generó tal confusión en el mercado europeo que llevó a los principales índices a cerrar en mínimos del día. Por su parte, Wall Street, aceleró su caída hasta un 2% del soporte urbi et orbi, los mínimos intradía del año.

El Ibex, el único selectivo del Viejo Continente que logró cerrar la semana pasada por encima de su nivel más bajo de 2018, cedió ayer su suelo tras caer un 1,7% hasta los 8.660 puntos, mínimos de 2016.

La plaza española fue la más bajista junto a la Bolsa de Milán, seguida del Dax, que se dejó un 1,5%; y del Cac, que perdió un 1,4%. El EuroStoxx 50 retrocedió un 1,3%, mientras que el Ftse 100 sólo cayó un 0,8% apuntalado por la bajada de la libra esterlina, que se situó en niveles de agosto de 2017 respecto al euro y en mínimos de 20 meses frente al dólar -ver apoyo-.

Aunque la decisión de la premier británica acaparó el foco de atención del parqué a lo largo de la jornada, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China continúa como telón de fondo junto a la preocupación de los inversores a encontrarse con una recesión a la vuelta de la esquina por el debate abierto desde las semana pasada sobre si la economía norteamericana ha entrado en fase previa de recesión, a pesar de que los datos macroeconómicos indican que la economía está robusta.

A media sesión, el Dow Jones y S&P 500 caían un 1,5 y un 1,2%, respectivamente, mientras que el Nasdaq 100 retrocedía un 0,6%, ahondando en las pérdidas anuales, que alcanzan ya el 2,8% poniendo en jaque el décimo año de subidas en Wall Street. No obstante, al cierre los índices de la Bolsa de EEUU lograron darse la vuelta y acabar en verde. ¿Qué escenarios se abren en este contexto en el que las probabilidades de ver el ansiado rally de Navidad se desvanece?

Por una parte, los descensos han dejado a los principales índices americanos a un 3,6% de la zona que los analistas técnicos de Ecotrader consideran una zona clara de compra, aunque llegaron a estar a un 2%.

"La cesión de estos soportes abre la puerta a que exista una muy probable continuidad bajista hacia el objetivo de caída que hace semanas venimos insistiendo, concretamente los mínimos del año donde se encuentran los soportes urbi et orbi y zona cuyo alcance veríamos como una inmejorable oportunidad para volver a comprar bolsa", explica Joan Cabrero, director de estrategia del portal de ideas de inversión de elEconomista. En el caso del tecnológico Nasdaq 100, el índice aún tiene un margen de caída del 6%.

Mientras Wall Street defiende sus soportes, permanece la incertidumbre por el futuro del Reino Unido en la Unión Europea, la bolsa del Viejo Continente se dirige a un túnel de pánico en el que, tras perder los mínimos anuales, podría conducir a un descenso superior: un 10%, hasta los niveles que alcanzó el mercado europeo tras el referéndum del Brexit en junio de 2016.

En este supuesto, al Ibex le separa un descenso del 11,7%, hasta los 7.645,05 enteros que marcó el 27 de junio, mientras que para el EuroStoxx 50 aún hay un 10% hasta los 2.697,44 puntos que marcó la misma jornada.

"En este entorno será difícil corregir un saldo anual demasiado negativo para los índices a la luz de los datos objetivos. Esta semana la macro no ayudará a contrarrestar la falta de visibilidad sobre el proteccionismo, las dudas sobre la hoja de ruta de la Fed, el acuerdo sobre el Brexit y los presupuestos italianos", apuntan desde Bankinter. Por ello, anticipa el equipo de análisis de la entidad, "será una semana volátil que se moverá a golpe de noticias".

En este contexto, la bolsa española cotiza a un PER -veces que el beneficio está recogido en el precio de la acción- para 2019 de 11,63 veces, y ofrece una rentabilidad por dividendo del 4,64%.

Y es que a falta de 13 sesiones para acabar el año, las plazas del Viejo Continente se dejan entre un 11 y un 18% en 2018. El Dax, el índice más penalizado por la guerra comercial por su componente exportador, pierde un 17,7%. De acabar así, el Ibex cerrará su peor ejercicio desde 2010, cuando cayó un 17,4%. Ningún sector logró salvar las pérdidas. Las industrias más castigadas fueron la de viaje y ocio, que perdió más de un 3%, seguida de recursos básicos, que cedió un 2,7%. En el Ibex, Técnicas Reunidas fue el único valor que cerró con una subida del 4,8%.

Huida a activos refugio

La incertidumbre provocó la huida de los inversores hacia activos más seguros como la renta fija. Así, el apetito por la deuda americana y alemana provocó un descenso de la rentabilidad de los bonos a diez años. El T-Note se situó en niveles del 2,82%, mientras que el Bund alemán a 10 años cayó al 0,23%.

A lo largo de esta semana, el Gobierno italiano presentará su nuevo proyecto de presupuesto en Bruselas. "Durante la pasada semana se habló mucho de la posibilidad de que se revisara el objetivo del déficit público a la baja, hasta niveles cercanos al 2%, para evitar que Italia fuera sancionada por exceso de déficit y por su elevada deuda pública, y que ello había generado fricciones en el seno del Ejecutivo", explican desde Link Securities.

Además, los inversores estarán atentos este jueves a la última reunión del año del Banco Central Europeo, en la que se espera que el organismo regulador certifique el fin del programa de estímulos mediante compra de deuda soberana y de empresa -ver página 24-.

¿Un Brexit sin acuerdo?

La posibilidad cada vez más real de que se produzca un 'Brexit' sin acuerdo mandó ayer a la libra a mínimos de 2017. Tras conocerse la decisión del retraso en la votación, y ante un posible escenario incierto, la divisa británica profundizó ayer su descenso y retrocedió cerca de un 1,4% frente a la divisa norteamericana, hasta situarse en el nivel de los 1,257 dólares, su cota más baja desde junio del año pasado. La divisa británica cayó también frente al euro, un 1,4%, hasta los 1,1 euros, mínimos del mes de septiembre. Desde el referéndum para la salida de la Unión Europea, la libra se deja alrededor de un 5% en su cruce con el dólar, mientras que con el euro cae más de un 10%. La cuenta atrás sigue corriendo y tras meses de negociaciones no hay consenso ni en el partido tory, ni entre los laboristas. "El mercado ya no tiene una hoja de ruta de referencia mientras que la presión sigue aumentando sobre Theresa May", señala Simon Harvey, anaslista de Monex Europe, apuntando que pese al compromiso de la 'premier' de sellar un acuerdo más favorable, la libra continúa a la baja. En este sentido, el experto recuerda que la UE ya ha indicado que no volverá a negociar los términos del acuerdo alcanzado con Londres, lo que deja a la primera ministra británica "entre un 'Brexit' duro y otro más duro". "Al retrasar la votación, la hoja de ruta se comprime aún más antes de la fecha límite de votación de marzo de 2019, apostilla el experto.