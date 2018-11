Las bolsas europeas comienzan la semana con subidas tras el apoyo de la UE al Brexit

Optimismo en las bolsas europeas en una jornada marcada por el acuerdo del Brexit alcanzado este fin de semana. Los índices del Viejo Continente celebran el pacto y el Ibex 35 recupera la preciada cota de los 9.000 puntos. Dentro del selectivo español destacan las subidas de la banca y, en especial, Santander, Sabadell, Bankia y CaixaBank, que se revalorizan más de un 2%.

No obstante, los analistas técnicos de Ecotrader alertan del riesgo de que el índice vuelva a los mínimos del año si no mantiene al cierre el nivel de lo 9.000 puntos. "Todavía se mantiene el riesgo de asistir a corto plazo a una continuidad de las caídas rumbo hacia los mínimos del año y origen del último rebote, en el entorno de los 8.600 puntos que no nos sorprendería que pudiera incluso profundizar hasta los 8.500, donde se encuentra un gran soporte de medio plazo", indican estos expertos.

De esta forma, para que se aleje el peligro, según estos analistas técnicos, "es preciso que el Ibex 35 cierre el hueco que abrió a partir de los 9.006 puntos, para lo cual debería cerrar una sesión sobre este nivel de antiguo soporte, ahora resistencia".

El selectivo español cerró la pasada semana con una caída acumulada del 1,5%. Por su parte, la bolsa de Nueva York, que abrió hasta media sesión por el puente en EEUU por Acción de Gracias, terminó el viernes con caídas moderadas.

El pacto para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) acaparó la atención de los parqués del Viejo Continente la semana pasada. En un principio, España anunciaba su voto negativo al acuerdo alcanzado entre Bruselas y Londres por el papel de Gibraltar en este. Finalmente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció 'in extremis' su apoyo al pacto, por lo que finalmente los Veintisiete dieron su respaldo político al acuerdo en la Cumbre Europea extraordinaria celebrada este domingo.

Así, ahora es el turno del Parlamento británico, que votará el pacto alcanzado por su primera ministra, Theresa May, el próximo 12 de diciembre.

En el plano nacional, este lunes comienza el juicio oral en la Audiencia Nacional por la causa de la salida a bolsa de Bankia tras seis años de instrucción del caso.