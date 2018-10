El Ibex 35 intenta recuperar los 8.800 puntos apoyándose en Brasil

Las bolsas europeas arrancan la semana en verde para maquillar un mes de octubre que está siendo horrible para el mercado. El Ibex 35 intenta recuperar el nivel clave de los 8.000 puntos, que actuó de gran soporte en la última corrección y que perdió la semana pasada, gracias a la clara victoria presidencial de Jair Bolsonaro en Brasil, impulsando valores como Santander, Telefónica o Mapfre y a la tranquilidad que ofrece la deuda italiana, la prima de riesgo baja 300 puntos. La semana estará marcada por la avalancha de resultados empresariales en España, que ha comenzado hoy con los resultados del tercer trimestre de Bankia.

Perdido el martes pasado el gran soporte europeo, bautizado en Ecotrader como el Muro de Berlín -los 11.500 puntos del Dax 30 alemán-, las bolsas están pendientes ahora del nivel clave de Wall Street, el soporte urbi et orbi, o lo que es lo mismo, el de los 2.532 puntos del S&P 500, de los que depende la bolsa mundial y del que el índice estadounidense de referencia se encuentra a un 5%.

Un nivel que, de perderse, confirmaría un mercado bajista, ya que es la línea divisoria que separa una consolidación, del todo normal, de una corrección que pondría en jaque la continuidad de la tendencia alcista de largo de Wall Street. El impacto del nuevo presidente de Brasil está ya prácticamente descontado, al tratarse de una victoria esperada.

El temor a que se acerque el final del ciclo de crecimiento más largo en EEUU está pesando sobre el mercado más importante del mundo. Además, existe la duda sobre cómo saldrán los resultados empresariales. Un escenario que no recogen las previsiones de instituciones y analistas. De hecho, Manuel Arroyo, director de inversiones de JP Morgan Asset Management, indica que "a día de hoy no hay indicadores que apunten a una recesión a corto plazo".

Eso sí, la incertidumbre no ha hecho sino ahondar los descensos que venía arrastrando Europa, más débil que Estados Unidos. Así, el Dax no pudo evitar perder su soporte clave, abriendo la puerta a una caída que puede alcanzar el 10%. "La amenaza de que podamos seguir cayendo a cuchillo no se cancelará mientras una eventual subida de corto plazo no lleve a los principales índices europeos a cerrar los huecos que generaron a la baja el pasado martes. Para ello el Dax debería conseguir recuperar los 11.525 puntos", explican los expertos de Ecotrader.

El Dax y el Ibex 35 acumulan pérdidas de más del 13% en 2018. Es más, sólo en octubre arrastran un descenso de más del 9% y el 7%, respectivamente (en el caso del selectivo germano sería el peor mes desde 2016).

Y es que Estados Unidos no es la única preocupación, ya que los frentes del incendio son múltiples: los tambores de guerra comercial resuenan recurrentemente, el Brexit exhibe su complejidad, Italia mantiene el pulso con la Unión Europea (UE), las elecciones de este domingo en Brasil han traído a otro presidente impredecible y el mundo occidental repudia las formas antidemocráticas de Arabia Saudí, que ha sido uno de sus aliados estratégicos más importantes durante décadas.