Merkel no optará a la reelección para presidir la CDU y renunciará a volver a ser canciller en 2021

La canciller alemana, Angela Merkel, ha comunicado este lunes que no optará a un nuevo mandato al frente de la Unión Cristiano Demócrata (CDU), aunque quiere apurar su mandato como canciller hasta 2021, año en el que presumiblemente dejará la política y no ser presentará como candidata a la jefatura del Gobierno alemán.

El partido conservador tiene previsto elegir a su nuevo líder en su congreso de diciembre. Hasta ahora se esperaba que Merkel, al frente de la formación desde el año 2000, optase a un nuevo mandato. Según informa Bild, el ex líder parlamentario de la Unión, Friedrich Merz, quiere postularse para el puesto.

Sin embargo, los últimos resultados electorales han virado el rumbo predeterminado, que no pasa por renunciar a la cancillería. Según fuentes del propio partido mencionadas por medios locales, aunque Merkel siempre defendió que la presidencia del partido y la cancillería van juntas, no quiere dejar de ser jefa de Gobierno de Alemania hasta 2021 aunque ya no sea la presidenta del partido en el que lleva al frente 18 años, según ha comunicado hoy a la dirección del partido.

La CDU y sus socios de coalición en Berlín, el Partido Socialdemócrata (SPD), sufrieron este domingo un duro castigo en las elecciones regionales de Hesse, que marcaron además el desembarco de la ultraderecha en todos los parlamentos del país.

Tan solo 15 días después de ver cómo su partido hermano bávaro, la Unión Cristiano Social (CSU), perdía la mayoría absoluta en Baviera, ambas formaciones obtuvieron un decepcionante resultado en Hesse.

Merkel, ante una expresión del descontento de la población con la política de Berlín

La mandataria germana se ve así obligada a digerir un segundo revés que, aunque no llegue a costarle a la CDU la presidencia de la región occidental que viene ostentando ininterrumpidamente desde 1999, podría tener efectos en el Gobierno de coalición en Berlín.

El castigo en las urnas tanto de la CDU como del SPD en Hesse se percibe a todas luces como una expresión del descontento de la población con la política de Berlín, apenas un año después de las generales y cuando solo han transcurrido siete meses de que Merkel lograra formar Gobierno con los socialdemócratas tras arduas negociaciones.

Los analistas insinuaron en los últimos días que los malos resultados de la CDU y del SPD podrían conducir a una ruptura prematura del Ejecutivo en Berlín y precipitar la despedida política de Merkel.