La Ruta del Dinero de 'elEconomista.es': de la idea de inversión al producto

En ocasiones, uno puede tener una idea de inversión muy clara, pero no saber cómo aterrizarla. Bien sea para invertir en un sector concreto, como el tecnológico, una región geográfica o una materia prima (como puede ser el petróleo), al inversor le resulta difícil saber cómo hacerlo: ¿vía fondos o ETF? Y, dentro de la oferta disponible, ¿cuáles son los mejores vehículos, y los más adecuados para mi perfil?, suele preguntarse. El podcast La Ruta del Dinero, de elEconomista.es, nació para dar respuesta a este tipo de cuestiones y servir de guía de viaje, facilitando, además, el ISIN (la matrícula de de los fondos) para que no haya duda alguna a la hora de identificarlos.

Son ya diez los episodios que se han grabado de este podcast, que se desarrolla en formato de coloquio-conversación entre Fernando Luque, editor senior de Morningstar, y Joaquín Gómez, director adjunto de elEconomista.es y asesor del fondo Tressis Cartera Eco30, que en casi siete años de existencia logra una rentabilidad anualizada del 8,5%. Con casi cien mil descargas hasta la fecha ya están disponibles en Spotify, Ivoox y en Apple Podcast, así como en en la web del diario, los diez episodios de la Ruta del dinero.

Fondos para aprovechar el bono americano

Durante el primer episodio, La Ruta del Dinero aterrizó en Estados Unidos para abordar una preocupación que comparten muchos inversores: la evolución del bono del Tesoro estadounidense, la auténtica brújula del mercado. El bono americano marca el ritmo de los mercados de bonos de otras regiones, pero también de los mercados de acciones y divisas. Tras la subida de su rentabilidad, el pasado febrero, hasta el 4,8%, muchos inversores se plantearon a través de qué fondo posicionarse en este activo. Escuche aquí el podcast.

En este primer episodio, se recorren algunas oportunidades para futuros inversores. La posibilidad de Pictet-USD Short Mid-Term Bonds de invertir en euros le hace una opción especialmente atractiva para muchos inversores de la zona euro, ya que evita la conversión de divisa (de dólar a euro) lo que elimina el coste de cambio de divisa. Por otro lado, Vanguard US Government Bond cuenta con una comisión del 0,12%, un porcentaje notablemente bajo que no resulta fácil de encontrar en otros fondos.

Por su parte, B&H Renta Fija destaca por haberse mantenido estable en 2022, el año que fue la prueba de algodón para el mercado, una hecatombe de pérdidas en renta fija. Es en los momentos difíciles cuando los fondos de gestión activa demuestran su valor.

Consejos para invertir con éxito en el mercado europeo

El segundo destino de La Ruta del Dinero lleva a los oyentes al Viejo Continente, que se ha consolidado como un destino estratégico para los inversores en un contexto global marcado por la incertidumbre. Escuche aquí el podcast.

Aunque Europa parece siempre el hermano pobre de EEUU, que siempre logra mejores resultados, 2025 apunta a máximos históricos, y puede ocurrir que la bolsa del Viejo Continente bata a la norteamericana.

En cuanto a fondos, ambos expertos coinciden en destacar los siguientes: BlackRock BGF European Value que, a pesar de su caída en 2023, superó a sus competidores en 2022, un año especialmente complicado para los fondos; Amundi Index MSCI Europe, por su parte, no se limita a un solo estilo de inversión, lo que le permite ser más flexible. Además, ha superado a sus competidores en los últimos años, lo que demuestra su capacidad para adaptarse y generar rendimientos sólidos. Los ETFs del sector bancario europeo permiten apostar por un sector en concreto sin tener que elegir una empresa específica y esto puede beneficiar al inversor.

Por otro lado, encontramos dos fondos con situaciones opuestas, pero con gran potencial a futuro: Alken Small Cap Europe, que ha tenido malos resultados tanto en Europa como en Estados Unidos, pero que si hubiera una bajada de los tipos de interés serían los más beneficiados. Por su parte, Comgest Growth Europe congrega sectores que incluso llegan a ser líderes y, aunque 2024 no fue su mejor momento, sí que ha demostrado ser especialmente rentable en los últimos años.

Vehículos para invertir en el sector tecnológico

El sector tecnológico protagoniza el capítulo tres de La Ruta del Dinero. Los últimos ejercicios han estado muy influenciados por las conocidas como Las Siete Magníficas (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla), que han llegado a suponer incluso el 50% de la ponderación del S&P 500, y el 20% de la bolsa mundial. Y, aunque lo que ha sucedido pueda recordar a la conocida como crisis puntocom, el momento actual no tiene nada que ver. Escuche aquí el podcast.

El gigantismo tecnológico, aunque es muy visible en los mercados americanos, también está presente en los europeos, con ejemplos como la alemana SAP o la neerlandesa ASML. Los inversores pueden posicionarse en el sector a través de fondos como el Fidelity Global Technology, un vehículo activo que se desvía de las apuestas más populares: solo invierte un 60% en EEUU, y nada en Nvidia. Como tampoco lo hace JP Morgan US Technology, el mejor fondo para invertir en tecnología americana. Por otro lado, encontramos un producto de MyInvestor que replica el Nasdaq y ofrece muchas facilidades a nivel divisa. El mercado chino, por otro lado, está infravalorado y el Fidelity China Innovation es una buena opción de inversión.

Por último, dentro del mercado europeo está el JP Morgan Europe Dynamic Technologies que, aunque no sea un producto especialmente barato, ha recibido muy buenas valoraciones.

Los mejores fondos reconocidos por Morningstar

La última edición de los Premios Morningstar, en los que elEconomista.es es medio oficial para el mercado español, dejó nuevos ganadores el pasado marzo. Escuche aquí el podcast.

Estos premios se otorgan en base a datos pasados que, junto con el riesgo a medio y largo plazo, valoran la rentabilidad de un fondo de inversión, lo que en el programa se conoce como el Morningstar Medalist Rating. Así, este capítulo del podcast presenta las mejores opciones de inversión por categoría según la firma. Premiaron, para la inversión en bolsa española, a Magallanes Iberian Equity y valoraron también Fidelity Iberia Fund o Mutuafondo España.

En bolsa europea, M&G European Strategic Value Fund, o en su defecto las finalistas BGF European Value Fund y Brandes European Value Fund. En bolsa global, el premiado fue GQG Partners Global Equity Fund y resultaron finalistas Nikko AM Global Equity Fund y iShares World Equity Index Funds. Más allá de cuestiones geográficas, BlueBay Investment Grade euro Gov Bond Fund se posicionó como el mejor fondo en renta fija en euros, por delante de Vanguard euro Government Bond Index Fund y BGF European High Yield Bond Fund. Y el mejor fondo mixto en euros fue Cartesio X, Cartesio Y y DWS Invest Conservative Opportunities.

Los productos adecuados para cada perfil de inversor

No todos los perfiles de inversores son iguales ni requieren la misma tipología de fondos de inversión. Los primeros tres meses de 2025 se cerraron con un muy buen resultado para la renta variable europea, que superó con creces a la de Estados Unidos. También fue un trimestre en el que el tablero de juego de la renta fija cambió, tras anunciarse una mayor inversión en gasto militar en Europa y del mayor gasto público en Alemania, junto a las políticas arancelarias de Trump. Escuche aquí el podcast.

El capítulo cinco de La ruta del dinero plantea fondos de inversión para cada tipo de inversor, en función del nivel de riesgo que está dispuesto a asumir.

Para los moderados, el Mutuafondo Crecimiento permite no asumir demasiado riesgo, con una cartera 100% europea que ha cosechado buenos resultados.

Para los perfiles más defensivos, Cobas Renta, un producto español que consiguió una alta rentabilidad en 2022, año en el que casi todos los fondos pincharon. Los perfiles más flexibles pueden disfrutar de Avantage Fund, que cuenta con la mitad de su cartera en renta fija y la otra mitad en renta variable.

Y para los perfiles agresivos, Vanguard Lifestrategy 80% invierte en renta variable, especialmente en la norteamericana. Al tratarse de un ETF, tiene menos costes que los fondos.

Fondos para invertir tras los aranceles de Trump

La siguiente parada es imprescindible: fondos para invertir tras los aranceles de Trump. Desde el 2 de abril, el conocido como Día de la Liberación, Wall Street cotiza con más estrés de lo habitual. La política arancelaria de Donald Trump, esa jugada que reduciría el interés en la deuda americana, no solo no ha funcionado, sino que ha provocado un auténtico terremoto en los mercados. Escuche aquí el podcast.

Un fondo de inversión que es "una joya": Schroder US Dollar Liquidity A Acc. Aprovecha la subida del dólar y los tipos a corto plazo en EEUU. En 2024, un partícipe en un fondo monetario en dólares pudo ganar fácilmente un 10%.

Otras opciones son el Vanguard US Gov Bond Euro Hedged y Vanguard US Gov Bond, dos fondos con comisiones bajísimas. Uno está cubierto en euros y el otro está más expuesto a la divisa americana. Es el mejor momento para comprar bono americano, porque la desaceleración que se aproxima va a provocar que la Fed baje los tipos de interés.

Los expertos terminan hablando de WisdomTree Physical Gold y OSI Precious Metals, fondos enfocados al oro y a los metales preciosos. Si bien son productos que han disparado su valor en los últimos años (el valor del metal precioso se ha duplicado desde el Covid), siempre es interesante tenerlos en cartera. Y en el caso de OSI Precious Metals, algo le hace destacar: invierte en las mineras y no en los propios metales.

Los mejores vehículos para invertir en China

Ahora atravesamos la Gran Muralla y nos internamosen la economía china. Pese a llevar décadas como segunda economía, su protagonismo en las carteras de los inversores es poco notorio, pese a ser el mercado más barato del mundo (si nos fijamos en su PER, o multiplicador de beneficios). Escuche aquí el podcast.

Se trata de un mercado poco desarrollado y el riesgo de políticas regulatorias es más alto que en otros países más democráticos; además, aún está por verse el efecto de los aranceles de Trump. Pero, a pesar de todo, ofrece muchas opciones interesantes.

Fidelity China Innovation Fund y Fidelity China Consumer Fund son dos carteras que se centran en los dos grandes sectores de la economía China: la innovación y el consumo. El Gobierno chino ha visto el filón de las nuevas tecnologías e invierte en ellas. Como resultado de ello existe, por ejemplo, DeepSeek. Por otro lado, China parece haberse cansado de ser la fábrica del mundo y está fomentando su consumo interno como nunca. Esta es la carta de presentación de dos sectores con mucha inversión y buenos resultados que no deberían faltar en las carteras.

Otra opción son los fondos indexados al mercado chino, ya que permiten una exposición a su economía de manera más general, que permita bailar a su compás. Fernando Luque destaca Pictet China Index R y iShares MSCI China sobre el resto de los fondos que referencian al MSCI China, y que se pueden mantener a largo plazo en las carteras. En el vehículo de iShares, al tratarse de un ETF, los costes son un poco menores: 0,28% en lugar del 0,98%.

El inversor también cuenta con el Schroder Fund China A. Este fondo está especializado en acciones de clase A. Hablamos de compañías locales, más pequeñas, menos conocidas e, importante, menos expuestas a la guerra comercial. Sus acciones cotizan en las dos bolsas continentales de China.

Fondos de inversión para cobrar dividendos

Los dividendos son fundamentales a la hora de construir carteras. Hay que en tener cuenta que no es un mal momento para optar por los dividendos, si consideramos la rentabilidad de la renta fija (que en Europa es más bien baja), la situación económica general y también el panorama de las bolsas. Por otro lado, muchos inversores ni siquiera son conscientes de que se puede obtener dividendos a través de fondos. Y, en este episodio, se comparten los tres mejores. Escuche aquí el podcast.

Capital Group World Dividend Growers tiene repartida su cartera entre Estados Unidos (un 50%), la eurozona (20%), Asia (otro 20%) y el 10% restante en Reino Unido. Las empresas con más peso en esta cartera son Broadcom y Philip Morris. Sigue M&G North American Dividend Fund, centrado en EEUU y cuyas principales empresas son Microsoft, United Health y Meta. Es cierto que ninguna destaca por sus retribuciones, pero este vehículo pone el foco en la positiva trayectoria futura.

Acaba esta etapa de la ruta con JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund. Este fondo mira a Europa en general, y a la tecnológica SAP en particular, junto con Roche y Novartis, que son dos de las compañías que más dividendos pagan en el Viejo Continente.

Los 'best sellers' de la industria de la inversión

En esta etapa de la ruta, se realiza una recopilación de los best sellers, los fondos con más éxito de ventas en el presente ejercicio. iShares Core MSCI World va en cabeza como el fondo más vendido de Europa gracias a sus 1.300 acciones de empresas de 23 países, a un coste del 0,2%. Lo sigue de cerca Vanguard FTSE All-World UCITS, que añade a los emergentes a su cartera. Escuche aquí el podcast.

Por su parte, iShares Core S&P 500, Vanguard S&P 500 UCITS y PDR S&P 500 replican el comportamiento del S&P500 y obtienen rendimientos del 12% anualizados en la última década, similar a la del índice. Mención aparte a iShares MSCI USA Screened, que hace lo propio dejando fuera áreas de negocio controvertidas y apuesta por reducir las emisiones de carbono.

Siguiendo la línea anterior, Amundi Stoxx Europe 600 es un ETF que permite comprar 600 compañías de 17 mercados europeos a un coste de sólo el 0,07%. Una rentabilidad anualizada del 6,55% a diez años la pone en esta lista de las best sellers. También tenemos al BNPP Easy MSCI Europe Min TE ETF Cap busca reproducir la rentabilidad del índice Europe Select Filtered Min TE.

Mirando hacia Asia tenemos iShares MSCI China, que permite invertir de una forma más directa en sectores clave de la economía china, como el de consumo, banca, o energía.

En cuanto a la renta fija, PIMCO GIS Income Fund invierte en un amplio espectro, con el objetivo de generar rentabilidades atractivas a largo plazo, pero siempre con un enfoque de preservar el capital.

Petróleo y materias primas

Las materias primas en general, y el petróleo en particular, están entre los activos más difíciles en los que invertir, profundamente marcados por la geopolítica, el clima o el momento económico. En 2025 hemos visto cómo los conflictos y tensiones convertían la cotización del oro negro en una auténtica locura. Escuche aquí el podcast.

Pero que sea complicado no quiere decir que el petróleo no sea un activo muy interesante en el que invertir. Un activo diferente a la renta variable y a la renta fija, que aporta diversificación a las carteras (aunque tampoco puede olvidarse que en pocos momentos las materias primas han sido más rentables como inversión que la bolsa).

La clave al invertir en petróleo es que se trata de inversiones más tácticas que estratégicas, no para conservarla a largo plazo. Con esta premisa, sí que hay momentos en que es una apuesta muy interesante.

Una de las carteras más atractivas para Joaquín Gómez y Fernando Luque es Vontobel Commodity H Hedge. La mitad del fondo se divide entre oro y petróleo, lo que es muy habitual en este tipo de fondos. Este año acumula una rentabilidad del 13%, gracias, sobre todo, al oro y a los metales preciosos. Además, está cubierto en euros.

Por otro lado tenemos los ETCs de WisdomTree, que permiten exposiciones tácticas y puntuales, para posiciones muy puntuales. Incluso para comprar y vender en el mismo día. El riesgo es tan grande que, por ejemplo, el 3 Daily Short (triple apalancamiento diario bajista) acumula una rentabilidad negativa este año del 40%.

Finalmente en el fondo de BlackRock BGF World Energy A2 destacan sobre todo las grandes petroleras, tanto las americanas como las europeas, que pagan muy buenos dividendos.