La bolsa europea toma impulso y el Nasdaq 100 rompe el techo de DeepSeek pero puede ser solo un último latigazo alcista

Los principales índices europeos anticipan una nueva sesión en positivo. El mercado de futuros adelanta una jornada en la que las alzas darán continuidad por el optimismo de los inversores ante la tregua en Oriente Medio. No obstante, no serían tan contundentes como las vistas este martes.

Mientras otros activos como el petróleo sí que reaccionan al alto el fuego entre Irán e Israel, la renta variable aún muestra cierta prudencia a la tensión en Oriente Medio. "Los riesgos geopolíticos han disminuido, pero el alto el fuego no parece precisamente férreo en esta etapa", explica el analista de mercados para KCM Trade, Tim Waterer. En este contexto, el Ibex 35 recupera los 14.000 puntos mientras el Nasdaq 100 anota nuevos máximos históricos en los 22.190 puntos.

El alto el fuego en Oriente Medio permitió a índices como el Ibex 35 alejarse de los niveles que separan la consolidación de la corrección. Es un patrón que se repite en el resto de la bolsa europea y que en Wall Street llevó al Nasdaq 100 a anotar nuevos máximos históricos. Sin embargo, aún no se puede descartar una corrección por el tipo de alzas que se ven estos días en bolsa, según el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. El hecho de que el Ibex 35 esté logrando reaccionar de nuevo es algo que "refuerza a este soporte como la divisoria que separa un contexto potencialmente alcista de uno correctivo bajista. Las correcciones se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan", comenta el asesor de Ecotrader.

En paralelo, el Nasdaq 100 traspasó los máximos anuales que estableció el pasado mes de abril en los 22.220 puntos: el techo de DeepSeek. "Su ruptura al alza no me emocionaría especialmente, ya que podría tratarse del último latigazo alcista antes de una corrección proporcional a la vivida en abril", según Cabrero. Es decir, el índice no entraría en subida libre, la situación técnica más alcista que existe por no encontrar nuevas resistencias. Por ello, el experto de Ecotrader aconseja aprovechar estos altos para empezar a cosechar beneficios parciales.

La estrategia a partir de ahora en Ecotrader respondería a aprovechar esa liquidez para realizar nuevas compras una vez que se produzca un giro bajista. Según la regla de la alternancia cabría esperar que la próxima caída del mercado norteamericano sea de una magnitud similar a la de abril, en lo que podría ser una plana irregular (movimiento consolidativo lateral distinto al que vimos en el 2022 que fue lateral bajista o el de 2020 que fue vertical y rápido).

El dólar estadounidense se debilitó frente a la mayoría de sus principales pares. Las monedas de países emergentes y de países asiáticos sacaron terreno al billete verde en los primeros compases de esta jornada. No obstante, son las grandes referencias del mercado las que están en máximos del año en el cruce con el dólar. El euro supera al cambio los 1,16 dólares que implica avanzar más de un 12% en 2025. Pero la libra esterlina, el franco suizo y el yen japonés también hacen lo propio.

Con la tregua en Oriente Medio las divisas refugio que se oponen al dólar en 2025 retoman el control del mercado. Más allá del euro, hay dos divisas dentro del grupo del G10 que destacan sobre las de más: el yen japonés y el franco suizo. Parte de esta fortaleza de divisas más allá de la estadounidense se debe a las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed, en el Senado el pasado martes. Si bien el presidente de la Reserva Federal se mostró cauto con los aranceles, afirmó que una menor inflación y la moderación de la contratación laboral podrían traer una reducción anticipada de los tipos de interés.

¿Un bono de EEUU al 4%?

La relativa calma en Oriente Medio y las últimas palabras vertidas por el presidente de la Fed aumentaron el precio de los bonos y moderó la rentabilidad de estos títulos de deuda en el mercado secundario. De hecho, los operadores están aumentando las apuestas a favor de ver al bono de EEUU en su nivel más bajo desde abril. El mercado está generando primas por adquirir bonos a diez años con vencimiento este mes de agosto, lo que adelanta que podrían verse títulos al 4% en las próximas semanas, según Bloomberg.

En la actualidad estos títulos de deuda superan el 4,3%, por lo que el salto sería de 30 puntos básicos en apenas un mes. Una caída de este calibre llevaría al mercado de deuda a su punto álgido desde que Donald Trump anunciara su lista de aranceles al mundo, cuando la rentabilidad de los bonos se movió en sentido inverso al que se descuenta en la actualidad.