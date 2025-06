La tregua en Oriente Medio impulsa el rebote de la bolsa europea: el EuroStoxx aleja el riesgo de corrección

El mercado de futuros anticipa una sesión al alza en la bolsa europea con la tregua en Oriente Medio que promete el presidente de Estados Unidos. Irán e Israel habrían acordado mantener un alto el fuego que da optimismo a los inversores e invita a pensar en una desescalada del conflicto. El mejor ejemplo fue el precio del petróleo, que ya al cierre de la sesión del lunes se desplomó y que hoy cotiza por debajo de los 70 dólares.

El anuncio de Trump fue de la mano del ataque iraní sobre las bases estadounidenses en Qatar que fueron advertidos con antelación por las fuerzas estadounidenses y que fueron considerados en gran medida simbólicos, según Bloomberg, y no como una verdadera amenaza. Esto lleva a los futuros de la bolsa europea a anticipar alzas de más del 1% en índices como el EuroStoxx 50.

El EuroStoxx 50 cayó hasta la zona de los 5.200 puntos en las últimas sesiones con la incertidumbre del conflicto entre Irán e Israel que amenazaba con derrumbar el comercio de petróleo global. Después de un fuerte movimiento alcista como el visto desde los mínimos de abril, el mercado suele tomarse su tiempo antes de dar el siguiente paso "como si necesitara respirar hondo antes de continuar subiendo", según el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero.

Así, entre los ataques cruzados en Oriente Medio, la bolsa europea digirió parte de la última subida hasta los 5.200 puntos en los que aterrizó el EuroStoxx 50 que hacen crecer el riesgo de ver cómo una consolidación se amplía o pasa a ser una auténtica corrección. "Esto último ganaría enteros si el EuroStoxx 50 pierde el soporte de los 5.200 puntos. Si esa cota se pierde las alarmas de corrección se encenderían", comenta Cabrero.

En ese caso, la oportunidad de compra no sería inmediata. Atendiendo a los niveles marcados por el experto de Ecotrader, sería en los 4.900/4.860 puntos y en el peor de los casos en los 4.750 puntos donde el EuroStoxx 50 encontraría su suelo. En esos niveles la ecuación rentabilidad/riesgo volvería a volverse interesante. Entretanto, cualquier rebote no daría señales de fortaleza mientras el índice no recuperase los 5.400 puntos.

Casi se podría afirmar que el dólar estadounidense es la divisa de la guerra. Con el aumento de la tensión geopolítica en Oriente Medio, los inversores buscaron refugio en el dólar estadounidense que sacó terreno a todas las grandes divisas del mercado. No obstante, el alto el fuego que se está fraguando entre Estados Unidos, Irán e Israel hace que los inversores cierren sus posiciones a favor del billete verde.

El euro vuelve a cambiarse por más de 1,16 dólares que supone ver un cambio no visto desde finales de 2021. "El dólar fue uno de los principales beneficiarios de las hostilidades, pero que ahora se está devaluando, dejando claro que los inversores están interesados en poner punto final al conflicto de Irán contra Israel", comenta el analista de Capital Markets, Sean Callow. Desde que arrancó el año, el euro avanza un 12% frente al dólar estadounidense.

El bono de EEUU espera a la Fed

El mercado de deuda estadounidense no sobrerreaccionó a los acontecimientos en Oriente Medio como sí lo hizo el dólar o el petróleo cotizado. Con el bono de EEUU a diez años en el 4,3%, la referencia del mercado de renta fija mira más al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos que a los acontecimientos que se desarrollan alrededor del Estrecho de Ormuz, punto por el que pasa uno de cada tres barriles de petróleo del mundo. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU se quedaron atrás y a la espera de la intervención de Jerome Powell ante el comité de servicios financieros del Senado de Estados Unidos.

La cita tendrá lugar este martes y mañana miércoles y en ella el mercado buscará pistas sobre un recorte de tipos de interés, ya que la inflación podría estar contenida en Estados Unidos más si el conflicto en Oriente Medio da paso a una tregua, lo que no exportaría un alza de precios al resto del mundo. "Esperamos que el mercado, con una capacidad de atención corta, vuelva a centrar su atención en los aranceles y la Fed", opina el analista de mercado de IG, Tony Sycamore.