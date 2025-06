El Ibex recupera los 14.000 puntos y las bolsas miran a máximos del año gracias a la tregua en Oriente Medio

Este lunes Donald Trump declaraba que no tenía "muchas ganas" de negociar con Irán (tras bombardear el domingo sus instalaciones nucleares) y el país de Oriente Medio mandaba su respuesta a última hora de la tarde del lunes, lanzando una ofensiva sobre las bases estadounidenses en Qatar que, sin embargo, se tomó como una desescalada del conflicto. La tregua ha llegado este martes y las bolsas lo han celebrado, algunas incluso vuelven a encaminarse a los máximos del año. El Ibex 35, además, ha conseguido recuperar los 14.000 puntos.

Esta desescalada tampoco ha sido fácil para Estados Unidos. El alto al fuego entraba en vigor este martes a las 7 de la mañana, pero escasos momentos después Israel destruía un complejo de radares cerca de Teherán en respuesta a tres misiles iraníes, provocando el enfado de Trump que le pedía a Israel a través de su red social "no lancen esas bombas. Si lo hacen, es una violación grave ¡Traigan a sus pilotos a casa ya!".

Parece así que EEUU ondea la bandera blanca de verdad y las bolsas también han mandado su respuesta a esta tregua. Tras un rojo generalizado este lunes (aunque con caídas muy contenidas), los principales mercados del Viejo Continente junto con Wall Street rebotan y vuelven a poner rumbo a máximos del año. "Aunque es pronto para conocer la solidez de la tregua y la respuesta de Israel, el mercado recibe con alivio la desescalada de tensión", apuntan desde el departamento de análisis de Bankinter. "Si el alto el fuego se mantiene, y no hay garantía de que así sea, sin duda será recibido positivamente por los mercados, ya que, en el margen, reducirá la incertidumbre", declaraban desde EFG Asset Management, según declaraciones recogidas por Bloomberg. Explican que la bajada de los precios del petróleo reducirá la presión inflacionaria y también contribuirá a impulsar las tendencias de consumo y, por consiguiente, el crecimiento general.

En el continente europeo, el Dax y el Ibex 35 han vuelto a ser, una vez más, los protagonistas de la jornada, junto con la bolsa italiana. El índice alemán se ha anotado revalorizaciones del 1,7% en la que sería su sesión más alcista desde finales de mayo. Con esta nueva subida, el principal indicador del mercado germano se sitúa de nuevo a menos de un 3% de sus actuales máximos del año, que también son históricos, que marcó el pasado 5 de junio en los 24.323 puntos. Además, recupera el 18% de revalorización en el año, impulsada por compañías como Rheinmetall que registra un ascenso anual de más de un 173%, arropada por el aumento del gasto en defensa de Alemania.

Desde principios de mayo, la bolsa italiana no avanzaba tanto en una sesión, en concreto alrededor de un 1,6% y suma un alza anual de más de un 15% de nuevo gracias al rebote de este martes. El Ibex 35, por su parte, consigue registrar ascensos por valor de un 1,4% y recupera los 14.035 puntos, aupado por el fuerte vuelo de IAG en esta sesión. Los inversores regresan con fuerza a la cotización de la aerolínea que conquista avances de casi un 7%, gracias a la caída de los precios del petróleo (en solo dos sesiones, el barril de Brent se deprecia más de un 14%). Por contra, Repsol ha padecido estos retrocesos en el oro negro y sus acciones han sufrido pérdidas de casi un 3% en la jornada.

Con los ascensos de este martes, el selectivo español es uno de los índices que más cerca se encuentra de atacar sus actuales máximos del año. Concretamente, el índice se sitúa a menos de un 2% de los 14.323 puntos que estableció como techo de 2025 a finales de abril. Los pronósticos de los expertos, de hecho, todavía siguen viendo potencial para el Ibex 35 de casi un 7%.

El EuroStoxx 50 se encuentra ya a menos de un 5% de sus actuales máximos históricos (en los 5.540 puntos) gracias a la subida de este martes, también por encima del 1%. Lo más significativo de su avance es que el índice continental consigue alejarse del soporte establecido desde Ecotrader en los 5.200 puntos, el nivel al que el selectivo cayó en las últimas sesiones con la incertidumbre del conflicto entre Irán e Israel que amenazaba con derrumbar el comercio de petróleo global. Después de un fuerte movimiento alcista como el visto desde los mínimos de abril, el mercado suele tomarse su tiempo antes de dar el siguiente paso "como si necesitara respirar hondo antes de continuar subiendo", según el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero.

Parece entonces que, ese respiro, ha sido breve pero profundo y el índice continúa su ascenso. Por si acaso, Cabrero explica que esos 5.200 puntos son el nivel a tener presente y a vigilar pues, si se pierden, "las alarmas de corrección se encenderían". En ese caso, la oportunidad de compra no sería inmediata. Atendiendo a los niveles marcados por el experto, sería en los 4.900/4.860 puntos y en el peor de los casos en los 4.750 puntos donde el EuroStoxx 50 encontraría su suelo. En esos niveles la ecuación rentabilidad/riesgo volvería a volverse interesante. Entretanto, cualquier rebote no daría señales de fortaleza mientras el índice no recuperase los 5.400 puntos.

La reacción de Wall Street

También en Wall Street, los inversores han comprado esta tregua. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 se anotan a cierre de la sesión europea avances por encima del 1% con los que extienden sus ganancias en el año por encima del 2%. Ambos índices se encuentran más que próximos a sus respectivos máximos del año: el S&P 500 apenas tendría que subir un 1% adicional para marcar nuevos altos históricos, mientras el Nasdaq tan solo tendría que hacerlo un 0,2%.

A nivel técnico, Joan Cabrero, explica que "el Nasdaq 100 está atacando los máximos anuales, esa zona que bauticé como el techo de DeepSeek", pero añade que "su ruptura al alza no me emocionaría especialmente, ya que podría tratarse del último latigazo alcista antes de una corrección proporcional a la vivida en abril". A todo ello concluye que recomienda aprovechar el alcance de este techo para cosechar beneficios parciales.

Este mismo martes desde Bankinter presentaban sus perspectivas para el tercer trimestre y veían el mercado americano como el mercado que más potencial tendría para los próximos meses, recomendando aumentar la exposición a la tecnología americana "inmune a lo que pasa en el mundo", ha declarado Ramón Forcada, director del Equipo de Análisis y Mercados de Bankinter.

Todo ello sucede mientras Jerome Powell, presidente de la Fed ha confirmado ante la Cámara de Representantes que "una mayoría de miembros del Comité" del banco central "está a favor de bajar tipos más adelante este año", aunque ha advertido que la fecha y la cantidad de las bajadas dependerá, como siempre, de cómo evolucionen los datos.