Las petroleras que los expertos recomiendan comprar en bolsa para aprovechar la escalada de los precios del crudo

El pasado viernes 13 de junio Israel lanzó una serie de ataques contra las instalaciones nucleares de Irán e inició una escalada del conflicto que este fin de semana ha dado un paso más si cabe tras el bombardeo por parte de EEUU de otras tres instalaciones nucleares en el país iraní. Esta rivalidad ha disparado los precios del petróleo y revitalizado al sector petrolero en bolsa. Lejos de parecer que las tensiones vayan a descender, estas son las petroleras que los expertos aconsejan comprar en bolsa para aprovechar las subidas del petróleo.

A falta de más de una semana para que finalice junio, el barril de Brent se anota subidas en el mes de casi el 21%, en el que sería su saldo mensual más alcista desde noviembre del 2020. Con esta nueva subida, el petróleo se anota avances en 2025 del 2,5% (frente al más del 14% que perdía a cierre del mes de mayo) y apuntaría a un nuevo año alcista, el primero desde 2022, tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. "Si bien las condiciones de la demanda y la capacidad de la OPEP influyen significativamente en el impacto general del mercado, estos eventos suelen provocar un fuerte aumento en los precios del petróleo, con un incremento promedio del 76% entre el inicio de la crisis y su punto crítico", comentan desde JP Morgan.

Tras un ejercicio extraordinario en 2022 las principales petroleras han estado acusando la normalización de los precios del crudo, pero enfrentamientos como este hacen que, al menos momentáneamente, sus cotizaciones vuelva a recobrar energía.

En este sentido, son las compañías estadounidenses las que se hacen con las mejores recomendaciones de compra de todo el sector mundial. Por nombres propios, el oro, la plata y el bronce se lo llevan Permian Resources, Diamondback y Expand Energy respectivamente.

Permian Resources desarrolla propiedades de petróleo de alto rendimiento en la cuenca Pérmica de Estados Unidos. Solo en junio, las acciones de esta empresa (que fue estudiada para ser introducida en Tressis Cartera Eco30, el fondo de inversión asesorado por elEconomista.es) se revalorizan cerca de un 17%, en el que sería su mes más alcista desde 2023. Gracias a este último avance, el grupo ha conseguido poner su saldo anual en positivo, con ganancias en bolsa de casi el 3% en 2025. Con los fuertes ascensos tras la escalada del conflicto entre Israel e Irán, Permian Resources se acerca a los 15 euros y aún cuenta con un potencial alcista de casi el 23%.

Sus beneficios esperados para este año son de los que se adquieren más baratos entre las mayores firmas del sector. Concretamente se adquieren a un PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) de 10,8 veces para 2025. Todo ello mientras ofrece un dividendo que supera el 4% de rentabilidad tanto este año como el siguiente.

Todo ello ha llevado a los expertos a otorgarle la mejor recomendación de compra del sector. De hecho, es esa retribución a los accionistas lo que hace atractivos para muchos expertos la inversión en esta compañía: "Esperamos que Permian Resources ofrezca una atractiva combinación de rentabilidad en efectivo significativa junto con un crecimiento diferenciado del volumen, mientras que cotiza con descuento respecto a sus homólogas", señalan desde JP Morgan.

Las acciones de Diamondback todavía no consiguen situarse en el terreno positivo en el ejercicio y aún ceden alrededor de un 8,5% en 2025. Todo ello, incluso tras la fuerte revalorización que han experimentado en junio anotándose ascensos del 11,5% (este sería su saldo mensual más alcista desde febrero del 2024). No obstante, los expertos recomiendan comprar ahora y subirse a la energía de Diamondback para no perderse los impulsos que esperan que se produzcan en los próximos meses, hasta del 24% concretamente.

Sus ganancias se compran a uno de los multiplicadores de beneficio más atractivos (ver gráfico) de 10,9 veces este año. Además, aunque tradicionalmente las petroleras optan más por la recompra de acciones (sobre todo las americanas) como forma de retribuir a sus accionistas, esta compañía distribuye dividendos con rentabilidades cercanas al 3%. "Calculamos una rentabilidad total para el accionista de 3.030 millones de dólares en 2025 (alrededor del 59% del FCF) a través de 1.160 millones en dividendos en efectivo y 1.870 millones en recompra de acciones. Basándonos en nuestro análisis, reiteramos nuestra calificación de comprar", arguyen desde Wells Fargo.

Expand Energy opera como empresa de exploración y cotiza, actualmente, en máximos históricos, tras revalorizarse un 23% en 2025 (solo un 5,5% en junio). Todavía así, el consenso de analistas estima que su subida aún no ha cesado y tiene por delante un recorrido alcista adicional del 7% y aconseja introducir sus acciones en cartera. Sus acciones, no obstante, se compran ligeramente más caras, a 15 veces los beneficios estimados para 2025.

Entre estas mejores recomendaciones también se encuentran algunos de los mayores pesos pesados del sector. ConocoPhilips, Shell (la primera europea en esta lista), Galp, TotalEnergies, Chevron o Exxon Mobil se hacen también con consejos de compra por parte de los expertos.

Qué petrolera europea escoger

Más allá de las petroleras estadounidenses, también se siguen encontrando oportunidades de inversión entre las compañías del sector del Viejo Continente. Por recomendación, los expertos le otorgan el mejor consejo de compra a Shell que, además, cuenta con un potencial alcista del 9%. Por recorrido para los siguientes meses destaca la portuguesa Galp, mientras que TotalEnergies es la que cotiza al multiplicador de beneficios más bajo en 2025.

