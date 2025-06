La apuesta de inversión de Bankinter para el tercer trimestre: la tecnología americana

Una de las tareas difíciles este ejercicio es encontrar un refugio en bolsa lo más tranquilo posible donde poder capear y contener toda la tormenta geopolítica actual. Desde Bankinter, en sus perspectivas para el tercer trimestre el 2025, identifican ese lugar en las tecnológicas americanas, un sector que "es inmune a todo lo que pasa en el mundo", según explica Ramón Forcada, director del Equipo de Análisis y Mercados de Bankinter.

Forcada esgrime en este sentido que, mientras la mayoría de estimaciones apuntan a contracciones de beneficios, las compañías tecnológicas están consiguiendo expandir aún más sus beneficios (tal y como ya demostraron en el primer trimestre), en un entorno más que incierto y volatil. De esta forma, desde la entidad naranja recomiendan volver a incrementar la exposición a renta variable y hacerlo a través de la inversión en estas empresas, haciéndolo especialmente en las americanas. Por nombres propios, Microsoft y Alphabet se encuentran entre sus firmas preferidas y Nvidia sigue siendo la escogida para invertir en semiconductores, una industria, según detalla Forcada, que no se verá enormemente afectada por los problemas que puedan darse en los acuerdos comerciales. Prevén que, de media, las techs de EEUU incrementen sus beneficios un 17% este 2025 y que el sector de los semiconductores agrande ese porcentaje al 21%.

Este fuerte crecimiento de las ganancias de las tecnológicas va a ser el que tire, además, de los beneficios de la propia bolsa americana (donde, recordemos, Las Siete Magníficas acaparan una parte más que relevante del peso total del índice) y, aunque el BPA (Beneficio por Acción) para el índice americano se haya ido revisando a la baja, desde Bankinter aún esperan un crecimiento de las ganancias del 8-9%. Esta cifra se contrapone con la que se espera para la propia Europa, de alrededor de un 1%. Forcada indice, además, que será el comportamiento de estos resultados empresariales lo que tenga en algún momento que guiar al mercado y, por eso, esperan un "comportamiento moderado" para la renta variable del Viejo Continente. De esta manera, aún ven potencial de revalorización para el S&P 500.

"Llegará un momento que haya una huída de Europa, pero eso será al final del mandato de Trump", ha declarado el Directo del equipo de análisis de Bankinter. Forcada ha argumentado que el buen registro de la bolsa europea se debe en gran medida a la relocalización de capital que llega desde Estados Unidos, pero expone que, a la hora de realizar las valoraciones para el siguiente trimestre, estas "no salen": "En Europa no hay más potencial, la bolsa ha corrido bastante y es un problema de velocidad, no de calidad".

Todavía así, encuentran oportunidades de inversión en el Viejo Continente en sectores como la defensa, a la que siguen viendo recorrido incluso con las fuertes revalorizaciones que acumula la industria. Para el sector en general ven crecimientos de los beneficios de casi el 25%, frente al 10% que estiman para las americanas, por ser "más maduras". Aquí muestran su preferencia por Indra justificando su elección en los multiplicadores que presenta la compañía española que son "los múltiplos más asequibles de todo el sector", según ha defendido el experto del equipo en esta industria. Además, han señalado que Indra realizó su Plan Estratégico con un gasto en defensa del 2% del PIB y que, todo lo que suponga aumentar esa inversión, significaría superar los propios planes de la compañía.

Más allá de Indra también continúan opininando que hay que seguir comprando bancos, especialmente españoles e italianos. Justifican que las entidades se han preparado "muy bien" para las bajadas de tipos y algunas siguen siendo capaces de mantener rentabilidades atractivas en cuanto a los dividendos y las recompras de acciones. Por nombres propios en España, prefieren a Banco Santander y CaixaBank por tratarse de las firmas que presentan más potencial. Para Santander explican que aún cotiza "con bastante descuento" frente al sector y tiene en marcha un gran programa de recompra de acciones que desarrollará casi en su totalidad en 2026. CaixaBank, señalan, "fue una apuesta por España".

Más allá de Europa y Estados Unidos, opinan que "los emergentes son más peligrosos que antes" e identifican a la India como la única economía que realmente podría funcionar en este entorno geopolítico.