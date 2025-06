Los refugios bursátiles de Citi para capear el temporal geopolítico

A Donald Trump y su política arancelaria se suma ahora el conflicto entre Israel e Irán. El escenario actual vuelve a confirmar que la volatilidad no está este año de paso en los mercados y que va a ser una de las protagonistas del ejercicio. Ante este contexto, los inversores pueden preguntarse dónde refugiarse en bolsa para capear este temporal geopolítico. Desde Citi señalan a tres activos claves para burlar a la volatilidad: la bolsa inglesa, la suiza y el sector energético europeo.

En la renta variable del Viejo Continente, la mayoría de miradas se están centrando en la bolsa española y la alemana que acaparan las mayores subidas en el año de todo el continente. Sin embargo, aunque su revalorización en el año no llega al doble dígito, la bolsa inglesa tocó este mismo junio máximos históricos y los expertos esperan que siga aumentando este techo durante los próximos meses. "De cara al futuro, el Reino Unido es nuestra cobertura geopolítica favorita en un contexto global", esgrimen desde Citi y, de hecho, añaden que "España y Alemania están más expuestos negativamente".

Desde que comenzó el 2025, el parqué de Londres acumula revalorizaciones que superan el 8%. De cerrarse ahora mismo el ejercicio, este sería su año más alcista desde 2021, cuando se anotó avances de más del 14%. De hecho, desde ese año, el FTSE 100, el principal índice del país, no ha dejado de suibir y aglutina un ascenso del 35% desde entonces.

Tras haber marcado máximos históricos el pasado 12 de junio en los 8.884 puntos, la bolsa inglesa se mueve actualmente un 0,5% por debajo de aquel nivel. Sin embargo, las previsiones del consenso de analistas es que durante los próximos meses sitúe su cotización por encima de los 9.900 puntos, que le dejan un potenciala alcista adicional todavía del 12%.

Algo peor lo está pasando el índice de Suiza en los últimos meses. Tras tocar máximos históricos en marzo, su bolsa aún no ha logrado recuperar los niveles previos al trumpazo, para los que todavía debe avanzar un 5%. No obstante, en el ejercicio este selectivo sigue guardando una revalorización de más del 3%. Pero los expertos se muestran optimistas y opinan que no solo acabará regresando a esa cota previa a los aranceles de Donald Trump, sino que, además, extenderá su subida un 5% más.

Por sectores, desde Citi se decantan por el sector energético europeo para lograr revalorizaciones seguras en un entorno constante de incertidumbre. "Lo más probable es que el petróleo dicte el rumbo de las acciones durante las crecientes tensiones geopolíticas", dictan.

De hecho, en lo que va de mes, tan solo tres sectores del Viejo Continente registran revalorizaciones: energéticas, utilities y tecnología, aunque estas dos últimas no logran alcanzar un alza del 1% en junio. Por contra, el sector energético se anota una subida de más del 7% desde el primero de junio, impulsando, en esencia, por la subida que han experimentado los precios del petróleo este mes a raíz del estallido del conflicto entre Israel e Irán. Concretamente, el barril de Brent ha llegado a rebasar los 76 dólares, situándose en máximos del pasado febrero.

Por compañías de la industria, tan solo una de las que agrupa el Stoxx 600 Energy registra pérdidas en junio: OMV, de algo de más del 3%. Al otro lado, hasta siete empresa registran subidas de doble dígito en el mes, entre las que destacan Aker, Nester, Var Energi (uno de los valores de Tressis Cartera Eco30, el fondo de inversión asesorado por elEconomista.es) y Equinor, con revalorizaciones del 19%, 17% y 16% en los dos últimos casos respectivamente.