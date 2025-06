Las grandes divisas mundiales atacan máximos del año frente al dólar

Esta primera mitad de año va a ser recordada en los mercados por varias situaciones que están truncando el curso normal de los activos financieros, empezando por la guerra comercial y siguiendo, ahora, con la guerra de verdad en Oriente Medio. Estas circunstancias están moviendo el centro de gravedad de los mercados, el cual siempre se ha encontrado cerca de Wall Street.

En los últimos años, las bolsas más alcistas siempre habían sido las estadounidenses, haciendo gala de la mayor tracción y atracción que suscitaban los valores cotizados al otro lado del Atlántico, especialmente los ligados a la tecnología y a la Inteligencia Artificial. Esto también se reflejaba en el resto de activos, como la deuda y el dólar, que había mostrado una gran fortaleza y había hecho de activo refugio también en distintas ocasiones.

Este año todo está siendo al contrario. Wall Street se ha quedado atrás de las alzas que sí acumulan las grandes bolsas mundiales y el inversor está mostrando un gran recelo en torno al billete verde ya que no ha funcionado de refugio en los dos grandes momentos de pánico en los mercados. De hecho, en esta ocasión y tras la entrada en el conflicto de Oriente Medio por parte de Estados Unidos tras bombardear tres instalaciones nucleares en Irán este fin de semana, el dólar está perdiendo terreno frente a sus principales pares.

Así, las grandes monedas mundiales llegan a este momento atacando sus respectivos máximos del año frente al dólar. La divisa de la zona euro lo hace tras tocar de nuevo el nivel de los 1,16 dólares por euro, un hito que este año solo ha sucedido en algún momento a lo largo de una sesión pero que nunca ha logrado mantener al cierre. Y es que el euro se ha revalorizado ya más de un 12% en lo que va de año frente al billete verde, siendo una de las divisas más alcistas en este cruce durante 2025.

"Pese a la depreciación que ha sufrido recientemente, vemos casi imposible que el dólar estadounidense pierda su estatus de moneda de reserva mundial dominante en nuestro horizonte secular, en parte por la falta de alternativas realistas en los mercados de divisas, de deuda en moneda extranjera y de préstamos bancarios", explican en PIMCO.

Las otras divisas refugio del mercado

Con la tregua en Oriente Medio las divisas refugio que se oponen al dólar en 2025 retoman el control del mercado. Más allá del euro, hay dos divisas dentro del grupo del G10 (principales economías del mundo y, por tanto, grandes divisas de referencia para el mercado) que destacan sobre las de más: el yen japonés y el franco suizo.

Las políticas monetarias de ambos países no pueden ser más opuestas. El Banco Nacional de Suiza (SNB) bajó en junio los tipos de interés al 0% mientras que el Banco de Japón está en pleno ajuste restrictivo de su referencia. Tampoco la deuda de ambas naciones reflejan el mismo patrón. La deuda soberana nipona dobla con holgura el producto interior bruto nacional (PIB) mientras que la suiza representa alrededor del 50% del PIB helvético. Y, sin embargo, ambas divisas se disparan en el año frente al billete verde.

El franco suizo avanza casi un 12% desde el primero de enero y se cambia este martes por 1,24 dólares. No son máximos del año, que están a menos de un 0,2% de los niveles actuales, pero un tipo de cambio tan alto (a favor del franco suizo) es una amenaza para las negociaciones comerciales bilaterales entre Estados Unidos y Suiza. Ya en el pasado, en la anterior legislatura con Trump en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos acusó a Suiza de manipular el mercado de divisas a su favor.

Ahora, el país está en la lista negra de países perceptibles de "comercio desleal" por el tipo de cambio ligado al franco suizo. Por lo pronto, los contratos financieros OIS (overnight indexed swaps, utilizados para cubrir operaciones de tipo de cambio y para proyectar tipos de interés en el corto y medio plazo) no se espera que el SNB vaya a mover su referencia del 0% actual, según Bloomberg. Es decir, no se esperan tipos de interés negativos en Europa, por el momento. "Aunque se contempla un posible recorte de tipos de interés, el margen es limitado, ya que volver a tasas negativas tendría implicaciones económicas y políticas no deseadas", comenta el estratega de renta fija y divisas de Vontobel, Christopher Koslowski.

En paralelo, un dólar estadounidense se cambia por 145,1 yenes. Es decir, la moneda japonesa sube un 8,3% en 2025 que acerca a la divisa nipona a los máximos del año vistos al cierre del mes de abril. Hasta los máximos del yen (mínimos del dólar en 2025) aún falta una subida adicional del 3%.

Recientemente, el Banco de Japón anunció un cambio de criterio de la deuda que está comprando al mercado para evitar que la rentabilidad de sus bonos soberanos se dispare (que caigan los precios de esos títulos de deuda). Así, moderará la reducción de las compras a partir de 2026 sin que el balance del banco central haya caído por debajo de los 6,7 billones de dólares de deuda soberana.

El cruce entre ambas divisas refugio también refleja un patrón peculiar. El tipo de cambio del franco suizo frente al yen japonés anotó este lunes máximos de 1971. Sin embargo, a pesar de que el franco suizo esté en su momento más fuerte en más de medio siglo frente a la divisa nipona, las firmas de análisis no ven mayor recorrido a la divisa helvética contra la asiática. Desde Goldman Sachs vinculan la caída del yen a la exposición de Japón al petróleo importado (en gran parte de los países del Estrecho de Ormuz). En paralelo, Citi cierra posiciones largas del franco contra el yen después de obtener ganancias del 2,2%. "Si bien habíamos advertido la posibilidad de una extensión hacia el nivel 186, consideramos que el riesgo geopolítico probablemente disminuirá a partir de ahora", explican desde el banco de inversión.