Bitcoin alcanza una capitalización de 2,1 billones y ya desafía al oro de bancos centrales e inversores

El bitcoin acapara el 66% de todo el dinero que está invertido en criptos. Este activo sube este año un 16%: lo arrancó por debajo de 94.000 dólares y hoy ronda los 108.000. Este avance ha llevado su capitalización hasta los 2,1 billones de dólares. Su valor de mercado ya representa un tercio de la capitalización de todo el oro en manos de inversores y bancos centrales. El bitcoin ha subido, eso sí, con fuertes bandazos. En 2023 y 2024 se disparó más de un 100% cada año, pero en 2022 se desplomó un 64%. Sus movimientos no son aptos para personas de corazón frágil.

El World Gold Council (organización internacional liderada por mineras de oro) estima que "las tenencias de oro físico por parte de inversores y bancos centrales ascienden a aproximadamente 5,1 billones de dólares", a los que habría que sumar "un billón adicional en posiciones abiertas a través de derivados negociados en bolsas o en el mercado extrabursátil (OTC). Hablaríamos, por tanto, de 6,1 billones invertidos en oro, frente 2,1 billones de capitalización de los bitcoins existentes. Este cálculo no tiene en cuenta, eso sí, todo el oro existente en forma de joyas, que abultaría el valor global del metal precioso por encima de los 20 billones de dólares.

Lo cierto es que el éxito de esta moneda virtual entre los inversores es innegable: el ETF de Bitcoin de BlackRock ya se ha colado entre los más vendidos del año en EEUU y, en España, según una encuesta de Fidelity, las criptomonedas ya rivalizan con el ladrillo entre las opciones de inversión favoritas de los ciudadanos.

En un año marcado por la volatilidad en los mercados -aranceles de Donald Trump, conflictos geopolíticos-, los inversores han mirado hacia el oro por su característica de tradicional valor refugio. La onza de oro ha tocado máximos históricos en 2025, un año en el que ha subido un 27%, hasta el entorno de los 3.346 dólares por onza, donde cotiza actualmente. Pero, al mismo tiempo, también se ha hablado de bitcoin como valor refugio, o como reserva de valor, por su descorrelación con los mercados. ¿Tiene sentido hablar del bitcoin como valor refugio?

¿Puede el bitcoin ser un valor refugio?

Victoria Torre, responsable de Oferta Digital de Self Bank, es diametralmente clara: "No compartimos la opinión acerca de considerar al bitcoin como un activo refugio. Tenemos la regla de no invertir en aquello que no entendemos". Uno de los principales inconvenientes del bitcoin es la dificultad a la hora de establecer su valor: "No es posible analizarlo del mismo modo a otros activos, como las acciones. Cuando se analiza una empresa, se tienen en cuenta parámetros como ventas, beneficios, nivel de deuda…; y, en función de ello, se otorga una valoración objetiva de la compañía y se determina si en el mercado está cotizando por encima o por debajo de la misma". Con el bitcoin esto no es posible: "Las criptodivisas no generan ventas, ni beneficios, ni flujos de caja, por lo que consideramos que no es posible realizar una valoración objetiva del activo, ni siquiera aproximada. No existe un modo de medir si el activo tiene un precio muy superior a su valor real y, por tanto, podríamos estar ante la próxima burbuja bursátil", advierte.

Existe, de base, un paralelismo conceptual entre el bitcoin y el oro, al menos sobre el papel. El protocolo de bitcoin, diseñado por Satoshi Nakamoto, establece que sólo existirán 21 millones de bitcoins (actualmente se han creado, o minado, 19 millones, y se estima que el último se minará hacia el año 2.140). "El oro ha conseguido el valor que tiene precisamente gracias a ser considerado un bien escaso, y el bitcoin nace con la premisa de ser por naturaleza escaso", explica a elEconomista.es Alberto Goyanes, responsable de Renta 4 Digital Assets. Al proceso de crear nuevos bitcoins también se le llama minado, en referencia a cómo se extrae el oro de las minas, con la diferencia de que minar bitcoins no requiere picos y palas, sino potencia computacional. "Las características de diseño de esta criptomoneda son precisamente las que permiten que funcione como valor refugio", añade Goyanes.

Renta 4 tiene en cartelería actualmente el Renta 4 Cripto FIL, que es uno de los escasísimos productos disponibles en España para aquellos inversores que quieran invertir en criptodivisas a través de fondos. También A&G y Miraltabank tienen vehículos para hacerlo. La inmensa mayoría de los inversores opta por comprar directamente este activo en plataformas especializadas, como pueden ser Binance, Kraken, Coinbase o Bit2Me, por poner algunos ejemplos.

¿Hasta dónde puede subir el bitcoin?

En Renta 4 estiman que el bitcoin podría irse al rango de los 120.000-140.000 dólares de aquí a final de año -lo que implicaría una capitalización de mercado de hasta 2,7 billones de dólares-, siempre y cuando cuenten con el apoyo de un presidente pro criptos como es Donald Trump. Lo explica Alberto Goyanes: "El objetivo final de Trump es crear una reserva estratégica de bitcoin. El Gobierno estadounidense tiene 200.000 bitcoins de que han incautado de hackeos y de otras cuestiones delictivas, pero su objetivo final es crear una reserva estratégica de bitcoin", igual que tienen una reserva de oro para contingencias. "En el caso de que lleguemos a ver a Estados Unidos avanzar en esa línea, lo que se puede esperar es que la gran mayoría de estados mundiales pisen el acelerador respecto a su posicionamiento estratégico en este nuevo tipo de activos. Y eso es lo que podría llevar a esa esa revalorización", afirma.

Javier García de la Torre, director de Binance España y Portugal, señala: "No podemos decir con certeza cuál será el precio de BTC dentro de un año, y mucho menos en las próximas semanas o meses. Sin embargo, hay varias fuerzas claramente definidas que podrían seguir marcando la trayectoria de bitcoin durante los próximos 12 meses: el aumento de la demanda institucional, una mayor claridad regulatoria a nivel global y el crecimiento continuo de usuarios", afirma. "Factores macroeconómicos como los cambios en los tipos de interés, las perspectivas de inflación y la incertidumbre geopolítica también podrían impulsar un mayor interés por parte de los inversores", pronostica. También destaca el responsable de Binance que "en los últimos 12 meses cada vez más inversores institucionales están viendo a BTC, y a las criptomonedas en general, como una oportunidad para diversificar sus inversiones y fortalecer sus tesorerías corporativas".