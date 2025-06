El ETF de Bitcoin de BlackRock se coloca entre los más vendidos del año en EEUU

Un año y medio después del lanzamiento de los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos, los inversores siguen apostando por esta clase de activos, aunque ya han perdido parte del fuerte impulso de la primera vez que aparecieron en el mercado. Pero el iShares Bitcoin Trust ETF consigue colocarse entre los fondos más vendidos del año entre los inversores norteamericanos, con captaciones netas por valor de 11.735 millones de dólares. una cifra que le sitúa en el undécimo puesto entre los bestsellers, según datos de Morningstar Direct a cierre de mayo.

Este fondo cotizado de iShares, la marca bajo la que BlackRock comercializa sus productos de gestión pasiva, es el que mayor patrimonio ha conseguido aglutinar, con 71.000 millones de euros, y el año pasado, con el boom inicial de la salida de estos productos llegó a colocarse en la séptima posición entre los más vendidos.

El éxito de este ETF se ratifica por el momento de cautela que han adoptado los inversores estadounidenses, ya que entre sus opciones favoritas se sitúan preferentemente fondos de renta fija a corto plazo o monetarios, excepto el Vanguard 500 Index Fund y el Vanguard Total Stock Market Index Fund, que son los que más captaciones netas están consiguiendo en el año, con 62.440 y 35.659 millones de dólares, respectivamente.

SPDR Portfolio S&P 500 ETF, Invesco NASDAQ 100 ETF y Fidelity 500 Index Fund también aparecen en la lista de los más vendidos, pero con captaciones más modestas, de 13.326 millones, 8.401 millones y 7.919 millones de dólares.

El resto muestran más un tono de prevención, al apostar por productos que actúan más como huchas donde aparcar liquidez. De hecho, los fondos monetarios en Estados Unidos siguen atrayendo grandes cantidades de dinero. Según las últimas cifras de ICI, la asociación profesional del sector, ya acaparan más de siete billones de dólares, en un momento de incertidumbre que los vaivenes de Trump en el tema de los aranceles ha acentuado, al igual que el temor a una ralentización de la economía norteamericana.

El ETF de Bitcoin de iShares sube en el año un 11%, al calor de la recuperación de este criptoactivo, que desde que aparecieron los primeros fondos cotizados al contado relacionados experimenta un alza del 146%. Un presidente más amigable con las criptos ha ayudado a su revalorización.

Los ETF de Bitcoin o de cualquier otro criptoactivo al contado no se pueden vender en Europa, al contar con una regulación más estricta. Pero no significa que no se pueda acceder a este universo a través de los ETP, que son instrumentos financieros cotizados que replican el rendimiento de activos subyacentes. De hecho, BlackRock lanzó en marzo el iShares Bitcoin ETP, que cuenta con 300 millones de euros de patrimonio.