Un ETF activo de bolsa norteamericana se cuela como el favorito de los fondos de fondos europeos

Antes de que las carteras de gestión discrecional despuntasen en España, los fondos de fondos eran los vehículos preferidos por las gestoras para perfilar a sus clientes según su capacidad de asumir riesgo. Al fin y al cabo, se trataba de aprovechar la carcasa de un vehículo de inversión colectiva para distribuir el patrimonio entre numerosos productos, en función de la estrategia.

Las carteras discrecionales han relegado a un papel secundario a los fondos de fondos en España, aunque todavía muchas firmas de asesoramiento los siguen utilizando al considerarlos más útiles para el inversor para no perder exposición al mercado.

Pero en Europa siguen siendo uno de los vehículos más utilizados, al aglutinar 1,1 billones de euros, de los que el 76% se encuentra en fondos mixtos, donde se pueden combinar distintas clases de activos.

El auge de la gestión pasiva ha provocado que los fondos cotizados hayan ganado terreno a los supuestamente activos por su menor coste, hasta el punto de que, entre los productos preferidos por los fondos de fondos europeos, los ETF acaparan las primeras posiciones por número de vehículos que invierten en ellos, con datos de Morningstar a cierre de 2024.

Entre los fondos de renta variable, únicamente aparecen dos que son activos: el Eleva European Selection, de Eleva Capital, la boutique francesa de inversión fundada por el veterano gestor Eric Bendahan, y M&G Japan. El resto son ETF de bolsa norteamericana (excepto dos referenciados al Ftse y uno a mercados emergentes, entre los que destacan el iShares Core S&P 500 y el JPM US Research Enhanced Index Equity Active ETF, uno de los fondos cotizados activos de JP Morgan AM que más éxito está teniendo por captaciones, con más de 10.000 millones de euros de patrimonio.

El primero aparece en 196 fondos europeos mientras que el segundo se encuentra en 145 productos de inversión colectiva, con un peso medio en la cartera de los fondos de fondos del 8,05% y del 6,38%, respectivamente. Después aparece el fondo de Eleva, con 141 fondos.

Si solo se tienen en cuenta a los fondos activos, el ETF mencionado de JP Morgan AM se coloca en primer lugar entre las preferencias de los gestores de los fondos de fondos europeos, seguido de Eleva European Selection y el M&G Japan, que se puede localizar en 102 vehículos de renta variable.

Después aparecen fondos como Comgest Growth Europe, Brown Advisory US Sustinable Growth, Guinnes Global Equity Income, BlackRock European Dynamic, 31 Group Ord (que muestra el interés por los activos alternativos), Amundi European Equity Value y M&G (Lux) European Strategic Value.

La relevancia de los fondos de fondos en Europa, sobre todo si se incluye a Reino Unido, se debe al éxito de los productos perfilados de gestoras como Vanguard, con su gama Life Strategy, lo que le ha permitido alcanzar un volumen en este segmento de 57.000 millones de euros, seguida por UBS, que maneja 52.000 millones, y BNP Paribas, con 32.000 millones de euros.