Cómo invertir en petróleo con ETFs ante la escalada de la tensión entre Israel e Irán

El petróleo acumula una subida cercana al 9% desde el pasado 12 de junio, la víspera de la ofensiva de Israel sobre Irán. Las últimas jornadas han estado marcadas por la escalada de la tensión entre ambos países. La materia prima ha vivido sesiones de gran volatilidad; en concreto, el mismo 13 de junio el barril de Brent, de referencia en Europa, llegó a dispararse más de un 13%. Aún así, actualmente esta referencia se negocia en el entorno de los 75,50 dólares, un 8% por debajo de su máximo anual, que tocó en enero por encima de los 82 dólares. Este miércoles cotiza con descensos cercanos al 1%, tras repuntar ayer más de un 4%. Por su parte, el barril West Texas, también con tímidas caídas hoy, ronda los 73,9 dólares, y se mantiene a un 8%, como el Brent, de su máximo de 2025.

Philippe Waechter, economista jefe de Ostrum AM, filial de Natixis IM, señala que el conflicto "no está teniendo los efectos esperados" y que parece "un choque regional menor". "La forma en que se resuelva tendrá un impacto significativo", añade. Aunque el precio del petróleo ha subido, no ha superado su nivel de principios de año. En caso de que un choque más severo entre Israel e Irán provocaría "una subida brusca y sostenida del precio del petróleo", explica, con un efecto rápidamente inflacionista, algo ante lo que los bancos centrales tardarían en reaccionar. "Los bancos centrales no saben cuál será el precio del petróleo dentro de 3 ó 6 meses, así que tomar una posición sobre una subida del mismo significa asumir el riesgo de estar en el camino equivocado en 3 o 6 meses si el precio cae en picado", advierte Waechter. Le puede interesar: El petróleo europeo cotizado roza el equilibrio en 2025 ante un tercer trimestre de expectativas al alza.

Por su parte, Raphael Olszyna-Marzys, economista internacional en J. Safra Sarasin Sustainable AM, explica que el conflicto militar entre Israel e Irán "ha impulsado al alza los precios del petróleo, aunque los mercados dudan de que vaya a producir un impacto económico mundial". El principal riesgo para la economía global, señala, consiste en una posible interrupción del suministro de petróleo que podría provocar una fuerte subida de los precios. "Sin embargo, el mercado del petróleo no está actualmente en tensión. Una escalada de las tensiones, como que Irán ataque las infraestructuras del Golfo o bloquee el estrecho de Ormuz [un paso marítimo estratégico ubicado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán] continúa siendo improbable en estos momentos".

Con todo, Olszyna-Marzys apunta que "es posible que la incertidumbre geopolítica mantenga una prima de riesgo en los precios del petróleo, sobre todo porque Israel parece decidido a infligir daños duraderos al programa nuclear iraní, una medida que podría no ser factible sin el respaldo de Estados Unidos". Le puede interesar: La renta fija sorprende: iguala la rentabilidad de la bolsa mundial con un 6% en 2025.

François Rimeu, estratega senior de Crédit Mutuel Asset Management, considera que si la reacción del mercado está siendo "sutil" es porque se está asumiendo que el conflicto seguirá siendo local y no provocará un problema duradero en la producción de petróleo. El principal riesgo, comenta Rimeu, es el cierre del estrecho de Ormuz, que "reduciría el comercio de petróleo en torno a un 15% y podría hacer subir el precio del barril por encima de los 100 dólares, lo que sería muy desestabilizador", advierte. Pero a este experto le parece poco probable que este escenario se materialice. "Por un lado, porque impediría a Irán exportar petróleo a su principal socio, China, y no parece el momento adecuado para entrar en conflicto con ellos. Por otro, porque el cierre del estrecho desencadenaría una reacción inmediata de Estados Unidos, un riesgo que Irán no puede permitirse hoy en día", detalla.

Benoit Anne, senior managing director y responsable del Grupo de Información de Mercados de MFS Investment Management añade que en momentos como el actual las materias primas -especialmente el petróleo- "ofrecen algunas características defensivas atractivas cuando se trata del impacto potencial de acontecimientos geopolíticos". Por lo tanto, "una cierta exposición a los sectores energéticos y a las divisas de los países productores de petróleo puede tener sentido en el marco de una estrategia de inversión diversificada", apunta.

¿Cómo aprovechar la subida del petróleo?

Una forma de engancharse a los avances del crudo es a través de ETF o fondos cotizados que replican directamente el precio de esta materia prima (otra posibilidad sería invertir en ETF temáticos de energía o de empresas cotizadas del sector, pero la exposición no sería tan directa).

A medio plazo, el más rentable de todos los registrados para la venta en España es WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged (JE00BDD9QD91), que tiene la peculiaridad de que permite obtener una exposición al Brent, pero de forma apalancada, de manera que si el petróleo sube un 1% un día, este ETF aspira a subir un 2% y viceversa, si cae un 1% también se amplifica su caída. Para conseguirlo usa futuros sobre petróleo (contratos que apuestan por el precio del crudo a corto plazo, y reequilibra su posición cada día para mantener ese apalancamiento x2).

Si bien este ETF permite ganar el doble de lo que suba el Brent, el inversor debe tener en cuenta que también conlleva una alta volatilidad y puede no ser apto para todos los perfiles. En cinco años ofrece una rentabilidad anualizada del 33,1%, mientras que este año pierde un 13,17%. Tras este fondo cotizado, el segundo más rentable a medio plazo es la versión de este mismo ETF pero para invertir en el WTI. Es WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged (EUR) ETF (JE00BDD9Q840). Al estar apalancados, el coste total de invertir en estos productos es algo superior a lo habitual, del 2,33%, según Morningstar. Lea también: ¿Qué deberían hacer los inversores si Irán, Israel y EEUU provocan el colapso de Oriente Próximo?

Con una subida del 25% anualizada a cinco años aparece también WisdomTree Bloomberg Brent Crude Oil (IE00BVFZGD11). Este ETF está diseñado para ofrecer a los inversores una exposición a la rentabilidad total de los contratos de futuro del Brent. En la práctica busca obtener el mismo rendimiento que el índice Bloomberg Brent Crude, una vez descontadas las comisiones. En el año pierde un 8,12% y, en este caso, los costes totales bajan ya al 0,66%.

Hay muchas otras opciones, que consiguen rentabilidades similares (ver gráfico). Que esté en positivo en el año, además de destacar por su comportamiento a medio plazo con una subida de más del 20%, solo se puede encontrar a WisdomTree WTI Crude Oil - EUR Dl H ETC (JE00B44F1611), que replica el índice Bloomberg WTI Crude Oil Subindex Euro Hedged Daily Total Return. Es importante que este ETF está cubierto contra el riesgo de divisa euro dólar, lo que ayuda a mitigar la volatilidad derivada de las fluctuaciones del tipo de cambio en un año en el que el dólar se ha desplomado un 10% frente a la divisa europea. Este ETF sube un 2,83% en 2025, y ofrece una rentabilidad anualizada del 20,59% a cinco años.