MyInvestor quiere ofrecer criptodivisas: firma un acuerdo con Prosegur Crypto y Minos para explorarlo

My Investor estudia ofrecer inversión directa en criptodivisas. El neobanco de Andbank lleva muchos meses planteándose esta posibilidad, que sus clientes llevan tiempo pidiéndole y que ahora podría materializarse: la entidad acaba de anunciar un acuerdo de colaboración con Prosegur Crypto y Minos Global "para explorar oportunidades en el ámbito de los activos digitales, en el nuevo contexto regulatorio marcado por la normativa europea MiCA (Markets in Crypto Assets)". Esta regulación, que entró en vigor el pasado 30 de diciembre, establece un marco legal común para los criptoactivos en toda la UE.

El acuerdo conocido hoy establece "una hoja de ruta para evaluar llevar a cabo integraciones tecnológicas y operativas, que permitan a MyInvestor ampliar su oferta en el futuro", señala la entidad en un comunicado. Ese futuro no es inmediato: este servicio no se lanzaría antes de 2026. La idea no sería dar acceso masivo a criptos, sino sólo a las monedas virtuales más relevantes en el mercado.

MyInvestor ya permite actualmente a sus clientes invertir en criptos, pero no directamente, sino a través de fondos cotizados, concretamente ETPs (Exchange Traded Products), ETCs (Exchange Traded Commodities) y ETNs (Exchange Traded Notes).

"En esta fase inicial, las tres compañías trabajarán conjuntamente en el análisis y diseño de una posible integración que permitiría ofrecer este tipo de servicios de forma segura y regulada, con el acento en los potenciales riesgos", señalan desde MyInvestor.

En palabras de Carlos Aso, vicepresidente ejecutivo de MyInvestor, esta colaboración es "un paso más en nuestra vocación de explorar productos que puedan aportar valor a nuestros clientes, siempre desde una perspectiva responsable y regulada. Escuchamos activamente sus peticiones, y demandas, y por eso queremos analizar con rigor las soluciones tecnológicas que nos permitan, si llega el momento, ofrecer servicios relacionados con activos digitales con todas las garantías". La entidad también recuerda que, pese a la entrada en vigor de MiCA, "los criptoactivos son productos de alta volatilidad y carácter especulativo" y no recomienda destinar más que una parte muy limitada del patrimonio. La filosofía de inversión del neobanco está centrada en fomentar "estrategias de inversión que pongan el foco en la diversificación, la inversión periódica y el largo plazo, en productos de bajo coste", advierten.

José Ángel Fernández Freire, director corporativo de innovación de Prosegur Cash y CEO de Prosegur Crypto, asegura que "este acuerdo representa un paso más en nuestro objetivo de liderar el mercado de los activos digitales, dado que somos el primer proveedor de servicios cripto que anuncia en España un acuerdo con una entidad financiera desde la entrada en vigor de la nueva normativa europea MiCA".

Por su parte, Alfonso Ayuso, CEO de Minos Global, añade que "la capacidad de la plataforma tecnológica junto a la capa regulatoria ofrecida garantiza la ampliación de las operaciones a nuevos productos complementarios en el futuro, como la posibilidad de incorporar instrumentos financieros tokenizados gracias a la reciente autorización de CNMV para constituir una nueva agencia de valores".