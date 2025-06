En el escaparate de la banca asoman cada vez más los depósitos a largo plazo. Normalmente el plazo más ofertado suele ser el de un año, pero las ocho bajadas de tipos que lleva el Banco Central Europeo (BCE) desde el verano pasado están obligando al sector a replantear su oferta. En la última reunión, Christine Lagarde deslizó la idea de que el final del ciclo de recortes está cada vez más cerca. Pero aún así, el mercado todavía descuenta un nuevo recorte este año. Si esto pasa, la rentabilidad de los depósitos bajará aún más. Y es ahí donde los depósitos a largo plazo que comercializa ahora el sector cobran sentido. Ofrecen rentabilidades más altas que los depósitos a un año, de hasta el 2,5% en el mejor de los casos, por lo que son una forma de blindarse a los futuros movimientos a la baja del BCE.

La mejor oferta en depósitos a largo plazo está ahora en Cetelem, que ofrece ese 2,5% a 24 meses. El depósito está disponible desde un euro, y el saldo máximo a remunerar es de 250.000 euros. A modo de ejemplo, un ahorrador que depositase 5.000 euros en este plazo obtendría 277 euros en intereses brutos.

Hasta hace unos días, EBN Banco también remuneraba con un 2,5% sus depósitos a 36 y 42 meses, pero ha bajado de forma generalizada las rentabilidades que ofrece en estos productos. Tras su última actualización, su oferta queda así: la rentabilidad más alta es la que da su depósito a 42 meses, que paga un 2,25%; a partir de ahí los intereses van cayendo. A 36 meses ofrece un 2,15%; a 24 meses, un 1,95%, a 18 meses; un 1,85%; a 12 meses, un 1,8%; a 6 meses, un 1,75% y a 3 meses, un 1,7%. Todos estos depósitos se pueden contratar desde 5.000 euros, y tienen la particularidad de que no son cancelables.

Por poner en contexto el 2,5% que paga Cetelem a 24 meses, a un año la mejor oferta ofrece un 2,35%. Es la de Banco Finantia, a partir de 50.000 euros y con la condición de que no es cancelable, su versión que sí permite la cancelación paga un 2,2%. Esta misma entidad, Finantia, permite al ahorrador bloquear esta rentabilidad durante más tiempo, ya que ofrece un 2,35% también a 24 meses, con el requisito también de que no es posible rescatar el dinero antes de que termine el plazo. Es la segunda oferta más alta a largo plazo. Del mismo modo, si el ahorrador no quiere renunciar a la posibilidad de cancelación anticipada, también puede asegurarse un 2,2% a 24 meses.

Otra entidad con depósitos a largo plazo en su escaparate es Renault Bank. En su caso ofrece un plazo fijo a 24 meses que paga un 1,96% y uno a 36 meses, que remunera con un 2,01%. Ambos están disponibles a partir de 500 euros. Mantiene también su depósito a un año, que paga un 1,91%.

¿Depósitos a corto o largo plazo?

Ahora mismo, las mayores rentabilidades en depósitos se encuentran en los plazos más cortos. Pero hay que tener en cuenta que el rendimiento que consigue el ahorrador es menor al ofertado: "Un superdepósito al 3,5% TAE durante dos meses suena irresistible, pero la realidad es menos brillante: ese 3,5% no es lo que vas a ganar, sino lo que obtendrías si el dinero estuviera bloqueado un año. En dos meses, la rentabilidad real apenas roza el 0,60% bruto, y eso solo si no hay condiciones ocultas como contratar productos adicionales, mantener saldos elevados o perder liquidez. Muchos caen en el reclamo sin hacer los cálculos", sostienen desde el comparador financiero HelpMyCash.com.

Además, al vencimiento del depósito a corto plazo, hay altas probabilidades de que la nueva oferta de depósitos pague incluso menos que la de ahora y, esto, en la práctica, quiere decir que el ahorrador renovará a rentabilidades inferiores a las actuales.

Alternativas al depósito con poco riesgo

Fuera del mundo de los depósitos también hay otras alternativas sin riesgo para ese ahorro conservador, como los seguros con rentabilidad garantizada, o con poco riesgo, como los fondos mixtos que invierten como mucho un 35% en bolsa y el resto en renta fija. Algunos de estos mixtos conservadores se revalorizan un 4% o más este año y tienen el aval, además, de comportarse también bien a medio plazo, que es como debe medirse en realidad el rendimiento de cualquier fondo. Esa rentabilidad del 4% es el doble de la que ofrecen los mejores depósitos a un año.